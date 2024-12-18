港鐵東涌東站1期拆細重推 至少收5份標書 長實、信置、南豐等入標｜地皮截標

曾於去年流標「拆細」重推的港鐵(066)東涌東站第1期項目今日(18日)下午2時截標，據現場可見，共接獲至少5份標書，當中包括長江實業集團(1113)、信和置業(083)、南豐集團及兩名不知名財團。 第1期項目位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供購物、社區設施及公共運輸交匯處配套，當中第1期位於項目的東南部分，其住宅樓面面積上限約32.3萬方呎。項目市場估值介乎3.2億至8.1億元，每方呎樓面地價介乎約1,000至2,500元。

港鐵早前透露，第1期將提供2幢住宅大樓涉及約600伙。翻查資料，對比項目去年推出時，最新住宅樓面上限較去年推出時約695,893方呎，大削逾一半；另是次亦未有包括商場樓面。 據了解，項目由港鐵負責進行補地價，入標發展商須提供約3.3億元前期費用(入場費)，每方呎約1,022元，並由發展商就分紅比例向港鐵自行建議。

項目上月共接獲33份意向書，較去年多1份。據報新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、會德豐地產、華懋集團、遠東發展(035)等確認有遞交。