港P未跟加 低息環境不變 發展商樂觀 估新盤續旺

息升莫驚

今年以來美國三度加息，累積加幅已達1.5厘，不過本港三大發鈔銀行昨未有跟隨，維持最優惠利率(P)不變，發展商則維持對本港樓市樂觀看法；但本港拆息持續上升將增加供樓支出，業內人士認為，若本港進入加息期，恐衝擊樓市，而樓價升幅將放緩。

新鴻基地產(016)副董事總經理雷霆向傳媒指，是次加息屬預期之內，但過去本港在加息的幅度及速度均未有跟隨美國，相信本港按息仍會處於低位。最近外圍市況波動，投資者察覺到持有物業比其他投資工具更穩妥，目前港樓市屬用家市場，中小型單位租金穩步上升，更吸引不少租客入市，相信下季新盤銷情會持續暢旺。

恒基地產(012)紅磡必嘉坊．曦匯於周六(18日)首輪推售182伙，截止昨日(16日)錄逾2,000票，超額認購近10倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民認為，即使香港加息，但幅度只會約1厘，地產市場絕對可以承受。當香港恢復通關，相信香港GDP會強勁反彈，現時仍屬入市好時機。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，香港物業市場基礎健康，有助對抗美國加息潮，惟下半年全球不明朗因素增多，如歐美國家持續加息、俄烏戰爭、新冠肺炎疫情未受控，買家入市態度將轉審慎，樓價升幅會放慢，將全年樓價預測由看升15%調低至5%，惟仍可達CCL歷史高位190點。

仲量聯行香港主席曾煥平向傳媒稱，當港美息差拉闊，估計下半年港息會進入加息期，對供樓人士帶來考驗，尤其過去用高成數按揭買家需承受更大壓力，甚至有成為負資產的風險。當物業的投資回報息率未夠高，或影響投資者入市意欲。他預計港樓市下半年將受壓，整體樓價有機會跌5%。

倘H按封頂 每百萬按揭多供500元

與樓按相關1個月拆息昨升至0.58厘，市場按息由5月約1.5厘升至現時1.88厘，加幅0.38厘。中原按揭董事總經理王美鳳指，美國加息未完，1個月拆息下半年將逐步升穿1.2厘，H按息為H加1.3厘計，即下半年H按息將觸及封頂息率即2.5厘，對比5月按息1.5厘，即加1厘，每100萬元按揭額及30年期計，每月供款料多500元或14.5%。不過，她說因現時銀行體系結餘仍有逾2,500億元，加上拆息仍屬偏低，倘拆息進一步升至1.5厘，銀行才有較大壓力上調P，她料P最快下季至第四季上調，按息年底仍較大機會處約3厘。