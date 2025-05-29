溫哥華Signature at River Green周末來港發售 折實價約300萬港元起(多圖)｜海外樓市

由加拿大發展商ASPAC Developments Ltd.打造，坐落於列治文市西北面菲沙河旁的豪宅項目「Signature at River Green」首次登陸香港市場，以加幣約50餘萬元起(折合港幣約300餘萬元)於香港發售。 「Signature at River Green」是ASPAC繼溫哥華市中心豪宅地段高豪港Coal Harbour的「Waterfront Place」及「Harbour Green Place」後又一力作。River Green於2010年推出第1期以來深受買家歡迎，整體質素備受讚譽，上一期「Hollybridge at River Green」已接近沽清。 「Signature」為River Green系列的最新一期，佔地27英畝，由3幢13層高的低密度住宅大樓組成，提供365個住宅單位，標準單位戶型由一房至三房單位不等，涵蓋一房、一房連書房、兩房、兩房連書房、三房及三房連書房間隔，實用面積由430至1,290方呎不等；另特意提供頂層特色單位，涵蓋11伙 Skyhomes，實用面積主要由1,350至2,270方呎不等，更設面積最大的天際特色戶Sky Garden Mansion，實用面積2,385方呎，連2,420方呎的平台，三面單邊，盡享廣角開揚景致。項目所有單位均設有大露台，並附設車位及單車儲存間。每個單位布局方正實用，空間感十足，廚房精選來自意大利得獎品牌Cesar量身訂製廚櫃，更配備一系列頂級廚房家電組合，包括德國品牌Bosch雪櫃、多功能烤箱、電磁爐及洗碗碟機，搭配Ecobee智能溫控系統，靈活調整室內氣溫，營造愜意的居住環境。

Sky Diamond Collection僅限於特色戶Skyhomes，頂級配置，盡享高尚生活體驗。限量的Sky Diamond Collection加購項目包含升級裝潢、高階廚電設備，包括Gaggenau品牌電器及Miele洗衣機及乾衣機，訂製石材檯面，以及專屬此系列的獨特色調設計，廚房採用意大利頂級品牌Cesar高端訂製時尚廚櫃系列，選用頂級建材。 上一期Hollybridge at River Green已於2023年陸續入伙，特意邀請資深驗樓師詹濟南驗收單位，單位質素表現出眾，項目更榮獲香港專業驗樓學會頒發「2023 年度五星級屋苑」大獎，於眾多海外樓盤中實屬罕有，充分印證發展商對建築質素的嚴格要求，讓買家選購海外物業時更添信心。 會所連戶外園林總面積逾 5 萬呎 Signature以度假式生活的規劃為設計藍圖，精心打造六星級尊貴豪華的私人住客會所「Club Signature」，會所連戶外園林總面積逾5萬方呎。同時會所設施完善多元化。「Club Signature」具備完善室內外設施，全方位滿足不同住戶的喜好，並特意打造珍罕空中會所「Astoria Sky Club」，極具空間感兼富時尚氣派，屬絕佳觀賞河景日落的高空勝地；會所四周更被法式園林設計的花園「Le Jardin de France」環抱，展現美學與自然的和諧融合。 住客會所配套動靜皆宜，設有尖端健身室「Power Fitness Centre」，設置多款嶄新先進的健身器材和重量訓練區，更獨創空中瑜珈設施「Lumière Yoga」。會所同時特設度假式戶外水療設施「Haven Spa Pool & Bliss Chill Pool」，另設舒緩蒸浴桑拿房。時尚休息區「Braxton Club Room」配備全套廚房設備、電視、音響系統、戶外雅座與燒烤爐，另連接「Victory Games Lounge」，備有撲克桌及飛標，並設兩間獨立麻雀房「Crystal Mahjong Room」及「Jade Mahjong Rom」，提供自動麻雀桌；住戶可享私人且高私穩度的空間，隨時舉辦私人派對。活力娛樂空間「GameTime Social Lounge」，配備經典桌球及刺激街機遊戲機等設施，打造休閒耍樂空間。會所尊設共享空間「Spark Co-working Space」，配備專用工作站與隔音艙；另有多媒體影音室「Vista Multimedia Room」。戶外空間更設兒童專屬的遊樂場，備有多樣化遊樂設施；擁有偌大的綠化休憩區，另設四周被翠綠樹木景致環抱的戶外BBQ燒烤區。此外，項目提供24小時的禮賓服務，全天候照顧住戶所需。

道路幹線完善 交通四通八達 項目坐擁完善道路幹線網絡，盡享暢通快捷的交通優勢，可輕鬆往返溫哥華市區和機場，由項目駕車前往溫哥華國際機場僅需約6分鐘，約18分鐘的車程即可連繫繁華的溫哥華市中心，前往美國邊境只需約30分鐘。Signature盡享市中心的繁華便捷及完善生活配套，步行即可到達大統華華人超級市場，驅車更可迅速連接Richmond Centre、Lansdowne 購物中心和時代坊，同時周邊民生配套齊全及商戶林立，包括食肆、銀行、藥房、零售及兒童教育中心等，應有盡有。此外，項目更坐享地利之便，毗鄰15萬呎奧林匹克體育館Olympic Oval，可輕鬆步行直達，享受各式各樣世界級水準的運動設施，包括溜冰、冰球、攀岩、足球及籃球等，亦提供多樣化的體育課程及兒童項目等。 首置人士可望享 5% GST 稅項減免 現時加幣匯率正處於歷史低位水平，為香港投資者提供絕佳入市時機。以項目入場價約加幣50餘萬元(折合港幣約300餘萬元)計算，匯率優勢可為買家節省顯著成本。加拿大政府於今年5月27日公布全新「首次置業GST減免計劃」，建議向合資格的首次置業人士提供最高達5%的商品及服務稅(GST)稅項減免，金額最高可達加幣約5萬元。該政策有待通過立法程序，並預期適用於今年5月27日或以後簽署的買賣協議。 根據建議內容，該計劃適用於購買一手住宅或經重大翻新的物業，其中一手住宅價格在加幣100萬元或以下的買家可獲全額減免，價格介乎100萬至150萬元則可獲部分減免。如正式落實，買家實際購房成本將大幅降低，對首次置業者是一大利好消息。 香港展銷會詳情： 日期：2025年5 月31日至6月1日（星期六至星期日） 時間：上午11時至晚上7時 地點：將軍澳皇冠假日酒店二樓（將軍澳站 C 出口）