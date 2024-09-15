溫馨同樂迎中秋！會德豐地產夥音樂社企ADDOILMUSIC舉行少數族裔共融音樂會

會德豐地產一直重視ESG與可持續發展，積極支持社會企業及參與社會服務。適逢佳節將至，集團特別與合作社企ADDOILMUSIC於旗下項目PARK SEASONS的展銷廳舉行少數族裔共融音樂會，以「Harmonize for Change」為主題，各表演學生天首次與唱作歌手張運兒Yoona、鋼琴家Johnny Pun、口琴家Harry Choi，以及音樂導師 Miss Jolie一同公開表演，推廣音樂的藝術及社會價值。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀更親手挑選社企匡智中秋集錦月餅及Club Wheelock保溫杯連恒溫杯墊禮盒送贈每一位少數族裔學生，為他們打氣。另外亦送上「會德豐全方位兒童發展概念SPARK 」吉祥物—Ori螢火蟲毛公仔，喻意他們能像Ori般，透過多元發展，啟發興趣與潛力。