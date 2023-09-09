滙豐加H按封頂息兼削回贈 中原王美鳳：料有其他銀行跟隨 進一步影響入市氣氛

滙豐銀行於周五(8日)公布上調新造按息0.5厘(H按封頂息率由P減2.25厘調整至P減1.75厘，P按息率同步調整)，即實際按息將由3.625厘升至4.125厘，加幅半厘，由於調整的是新造按揭息率，現時正在供樓人士的按揭息率將不受影響，而在生效期後（現樓9月18日、樓花9月30日）的新申請按揭息率將會有所調整上升。同時，現金回贈由高達3%下調至約為1.75%至2%。 中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年在加息周期歷程下，反映銀行資金成本的銀行同業拆息持續處於高水平，與樓按相關的1個月港元拆息由5月迄今連續五個月處於逾4厘水平，拆息持續高現時市場按息3.625厘水平，反映銀行資金成本持續有上升壓力，加上按揭現金回贈上升至高達3%至3.1%為18年來新高，銀行按揭業務難有合理利潤；相信滙豐決定上調新造按揭息率及縮減現金回贈優惠主要是紓緩資金成本上升的加息壓力。

在是次加息周期，美國累計加息幅度達5.25厘，香港銀行最優惠利率P累計僅加0.875厘，屬歷年加P步伐最溫和的加息周期，加P幅度不大的情況下，銀行需要上調按揭計劃的新造按揭息率以減輕按揭貸款方面的息率上升壓力。 銀行之間按息差幅已擴大 料有其他銀行跟隨 王美鳳指出，由於拆息將持續高逾4厘水平，銀行調整新造按揭息率後，實際按息處於4.125厘才較可紓緩息差壓力，故此，相信會有其他銀行跟隨；而事實上，礙於資金成本上升，部分銀行尤其中小型銀行已提早上調新造按息，故此在加息周期內現時銀行之間的按揭息率差幅擴大，現介乎3.625厘至3.875厘為主，個別為4厘以上，銀行按揭現金回贈的差幅亦頗大，部分高達3%至3.1%，部分則是介乎1.5%至2.5%。