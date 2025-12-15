滙豐延長定息按揭計劃 中原按揭王美鳳： 2.73%定按吸引力增料使用率將進一步上升

對於滙豐銀行延長定息按揭計劃申請期至明年4月底，中原按揭董事總經理王美鳳回應表示，有關定按之首三年或首五年定息率為2.73%，對比現時H按息3.25%低半厘(0.52厘)，月供減少6.4% (30年期)。基於減息周期由去年9月起已達16個月，美國預期未來減息空間收窄，若非美息政策改變，料明年H按息仍維持現時封頂3.25%水平一段時間，促使2.73%定息計劃吸引力增加，用家變相在息率停滯期先享減息，並受惠於更多低息按揭選擇。有關定按客戶照可享有銀行提供之現金回贈優惠，定息期後之按息與現有市場H按封頂息水平一致(P-1.75% ; P:5%)，並跟隨市場H按提供短至兩年較具彈性之罰息期。

王美鳳指出，以有關定按計劃(定息2.73%)及市場H按(H+1.3%)對比，若1個月拆息並未跌至低於1.43%水平，是次定息率2.73%仍會低於現時市場H按息水平。今天1個月拆息為2.98%，儘管拆息因應美國減息將會有所回落，但若非資金流向再次出現較大變化，預期明年1個月拆息低於1.43厘之機會不大，若非銀行下調H按計劃息率，意味明年H按息低於2.73%之機會不大。

匯豐銀行於今年8月重新推出有關低息定按計劃，定息按揭選用比例由8月份之0.1%逐步升至10月份為3.7%，創自2022年11月後3年新高；基於低息定按計劃吸引力增加，是次延長定按計劃申請期料可推動定按使用率進一步上升。