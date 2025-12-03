滙豐銀行承租銅鑼灣5層巨舖！傳月租400萬 較高峰期低70%｜商舖市況

資料顯示，上述京華中心地下至四樓合共5層樓面獲THE HONGKONG AND SHANGHAIBANKING CORPORATION LIMITED承租，即滙豐銀行，租約期由2026年5月18日至2031年5月17日，其後可再續租5年，即租約期長達10年，惟未有顯示新租金，市場估計新租金約400萬元。

滙豐銀行承租銅鑼灣5層巨舖巨舖！據媒體報道指，銅鑼灣渣甸街5至19號京華中心地下至4樓合共5層樓面，最新獲得滙豐銀行承租，市場估計總樓面共逾5萬方呎，月租約400萬元，但與該物業在高峰期全數租予服裝連鎖店品牌FOREVER 21租金相比，則低約70%。

據滙豐銀行網頁顯示，該行目前在銅鑼灣設有2個理想中心，分別為銅鑼灣廣場2期及柏寧酒店，亦於希慎廣場33樓設卓越尊尚財富中心。是次承租的京華中心樓面面積逾5萬方呎，料成區內最大旗艦店。事實上，滙豐於今年2月承租用九龍站環球貿易廣場(ICC)約2.8萬方呎樓面，呎租約80元。

翻查資料，京華中心地下、1樓、以及由地下至4樓的外牆廣告位目前由CHANEL承租，據悉每月租金超過300萬元，地舖及1樓面積分別約8,000及1.1萬方呎，即合共1.9萬方呎。CHANEL租約期為3年，由2023年5月中至2026年5月，另可享有續租權。不過，隨著滙豐銀行簽下新租約，即CHANEL在明年2026年5月租約期滿後不再續約。

FOREVER 21 租用 6 年 高峰期租金達 1378 萬

回顧京華中心過往租戶，在2000年後分拆出租，分別由屈臣氏、大家樂、Giordano等租戶承租。其後2010年零售市道大旺，獲美國服裝連鎖店品牌FOREVER 21以「天價」1,100萬元搶租，貴絕全港；及後續租月租達1,378萬元，最後在2016年11月宣布不再續租，於2017年8月約滿遷出。

Victoria's Secret 2017年接手 疫情期間提早離場

2017年下半年則由Victoria's Secret以每月約700萬元租入，租金較高峰期回落近一半，但其後遇上新冠肺炎疫情，在2020年5月宣布提早離場。據悉業主曾以800萬元放租，直至交吉逾兩年決定分拆招租。