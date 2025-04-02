滙都三房逾672萬成交 全盤餘不足90伙可供出售｜洪水橋新盤

集團執行董事關堡林表示，「滙都」上月共售出130伙，套現逾6.2億元，今年首季沽出344伙，套現逾15億元，整個項目迄今累售936伙。由於項目已盡推全數單位，供應有限，目前整個項目剩餘不足90伙可供出售，分布在第1期及第2期，當中第2期可供出售約12伙，而第1期可供出售的70多伙中，除兩房及特色單位外，僅尚餘9伙三房可供出售，而一房亦僅餘1伙，料快將沽清。

「滙都」位於元朗洪水橋洪安里1號，分為兩期發展，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。

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