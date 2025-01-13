滙都今年已錄29宗佔新界三分一成交 最新單日連沽4伙｜洪水橋新盤

最新成交位為第5座9樓A11室，實用面積338方呎，剛以354.82萬元成交，呎價10,498元；此外，第5座7樓A05室兩房，實用面積444方呎，以469.05萬元成交，呎價10,564元。而第5座6樓A08室，實用面積420方呎，屬兩房間隔，以436.81萬元成交，呎價10,400元。

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」成交持續，集團執行董事關堡林表示，項目今日(13日)再錄4伙成交，本月至今僅13天已錄29成交，佔新界區新盤成交量三分之一。全盤累積售出621伙，套現逾30億元，全盤可售單位已沽出近九成。

關堡林指，項目價格吸引，不少用家及經常往返大灣區的買家垂青，快速入市購入心儀單位。今年1月首13天，項目已錄29個單位成交，按代理統計資料可見「滙都」本月至今成交量已高佔新界區一手新盤逾三成成交量，為新界區本月成交最多的新盤。項目目前只餘下少量單位可供出售，未來或考慮加推熱門單位應市。

據了解，上述成交的買家當中，有買家看中項目交通方便，往來深港兩地非常便利，加上民生配套齊全，以及價格吸引，項目價格較近期推售港島新盤呎價高達3萬元僅為三分之一，故此快速拍板購入滙都單位自用。此外亦有內地買家看好北部都會區發展，加上有見滙都是北都發展區中首個推出的新盤，升值潛力看高一線，故拍板入市。