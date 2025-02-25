滙都加推125伙 折實價350萬起 全數周六先到先得形式發售｜洪水橋新盤

「滙都」今日(25日)加推125伙，主力推出兩房及三房單位，折實價349.95萬元起，折實呎價9,388元起。

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」今日(25日)加推125伙，主力推出兩房及三房單位，折實價349.95萬元起，折實呎價9,388元起，項目同步上載銷售安排，整批單位將於本周六(3月1日) 上午11時以先到先得方式發售。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，新價單當中有101個為標準分層單位，包括91個兩房及10個三房，實用面積由423至498方呎，另外24個為特色單位，全批單位入場售價由349.95萬元起，入場呎價由9,388元起。

全批單位最低折實呎價單位為第2座2樓B09室，實用面積436方呎，售價409.31萬元；而最低折實售價單位則為第2座1樓B09室，實用面積313方呎連62方呎平台，呎價11,181元。