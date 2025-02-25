滙都加推125伙 折實價350萬起 全數周六先到先得形式發售｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」今日(25日)加推125伙，主力推出兩房及三房單位，折實價349.95萬元起，折實呎價9,388元起，項目同步上載銷售安排，整批單位將於本周六(3月1日) 上午11時以先到先得方式發售。
泛海國際集團執行董事關堡林表示，新價單當中有101個為標準分層單位，包括91個兩房及10個三房，實用面積由423至498方呎，另外24個為特色單位，全批單位入場售價由349.95萬元起，入場呎價由9,388元起。
全批單位最低折實呎價單位為第2座2樓B09室，實用面積436方呎，售價409.31萬元；而最低折實售價單位則為第2座1樓B09室，實用面積313方呎連62方呎平台，呎價11,181元。
加推24伙特色單位
是次發展商加推24個特色單位，包括12個連天台特色單位，11個連平台特色單位及1個連花園特色單位，實用面積由313呎至498方呎，折實售價由349.95萬至597.13萬元，折實呎價由10,655元至12,666元。
關堡林續指，政府明日公布新一份《財政預算案》，市場氣氛向好，部分買家更搶先入市，今日截至下午8時，暫錄3宗成交，成交包括第5座11樓A07室，實用面積442方呎，兩房間隔，剛以488.11萬元成交，呎價11,043元。而第5座10樓A07單位，面積442方呎，同屬兩房間隔，以485.55萬元成交，呎價10,985元。
全盤累沽802伙
關堡林稱，連同上述成交，滙都整個項目至今已累積賣出單位合共802個，佔可售單位比例逾95%；滙都II至今累沽376個，佔滙都II全盤402伙高逾93%。
「滙都」共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎。