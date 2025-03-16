滙都周末兩天售出6伙 吸金逾2900萬 一半屬連天台特色戶｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」銷情持續，集團執行董事關堡林表示，項目在周六及周日(15及16日)兩天售出6伙，成交價由452.03萬至530.44萬元，總成交金額約2,911.33萬元。
成交單位中包括第2座6樓A01室兩房，成交價452.03萬元，以單位實用面積443方呎計算，呎價約10,240元。另第2座5樓A07室兩房，實用面積423方呎，以464.35萬元售出，呎價約10,978元。
至於昨日連錄3宗連天台特色戶，其中成交金額最高單位為第6座12樓A08室兩房，實用面積449方呎，以530.44萬元成交，呎價約11,814元。
關堡林說，「滙都」交通及生活配套設施完備，預計關鍵日期為今年6月底，意味著下半年可交付使用，樓花期極短，加上位處北部都會區樞紐，港深西部鐵路勘探工程預計今年展開，目前項目尚餘不足150個單位可供出售，吸引看好項目未來發展潛力的準買家加快入市步伐，故3月份首兩個多星期累售73伙，而整個項目迄今合共售出879伙。
「滙都」位於元朗洪水橋洪安里1號，分為兩期發展，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。