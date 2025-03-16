滙都周末兩天售出6伙 吸金逾2900萬 一半屬連天台特色戶｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」銷情持續，集團執行董事關堡林表示，項目在周六及周日(15及16日)兩天售出6伙，成交價由452.03萬至530.44萬元，總成交金額約2,911.33萬元。

成交單位中包括第2座6樓A01室兩房，成交價452.03萬元，以單位實用面積443方呎計算，呎價約10,240元。另第2座5樓A07室兩房，實用面積423方呎，以464.35萬元售出，呎價約10,978元。

至於昨日連錄3宗連天台特色戶，其中成交金額最高單位為第6座12樓A08室兩房，實用面積449方呎，以530.44萬元成交，呎價約11,814元。