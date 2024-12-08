滙都周末兩天錄11宗成交 全盤可供銷售三房沽清｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」銷情持續，集團執行董事關堡林表示，樓盤於周末兩日(7日及8日)合共沽出11伙，總成交金額逾5,000萬元，成為今個周末新盤成交量之冠。

關堡林稱，當中第二期「滙都II」2伙三房單位連獲承接，項目可銷售三房單位率先沽清。最新成交包括第6座12樓B06單位，實用面積348方呎，以399.02萬元售出，呎價約11,446元。另第6座7樓A05單位，實用面積445方呎，兩房間隔，成交價437.5萬元，呎價約9,831元。

關堡林指，市場即將步入「轉角市」，只要價錢達買家心水價，買家即把握機會入市。不少買家有見項目價格合理，加上政府加快投入北都發展，未來區內私樓潛力可期，遂紛紛入市購入心頭好。他續指，踏入12月，項目銷情繼續報捷，全盤本月迄今累錄26宗成交，當中包括第1期2伙及第2期24伙，整個項目迄今沽出532伙，套現逾26億元，目前全盤可供銷售的三房單位、第1期一房單位，以及第1期2座單位已率先沽清。