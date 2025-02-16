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2025-02-16 20:00:13

滙都周末兩日沽27伙 吸金近1.2億 累售突破700伙｜洪水橋新盤

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滙都周末兩日沽27伙 吸金近1.2億 累售突破700伙｜洪水橋新盤

「滙都」周末兩日合共售出27伙，成交金額近1.2億元。

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泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」最近「日日有成交」，集團執行董事關堡林表示，繼昨日(15)錄得8宗交投後，今日(16)截至下午7時30分，單日錄得19宗成交，即周末兩日合共售出27伙，成交金額近1.2億元。

今日成交單位包括第55B08室，實用面積434方呎，兩房間隔，以434.16元售出，呎價10,004 元。另第58A08室，兩房間隔，實用面積420方呎，成交價442.03萬元，呎價10,525元。

關堡林指，「滙都II」自去年11月底推售以來，迄今不足3個月，共推出357伙，連同最新成交一共賣出304伙，佔可售單位逾85%；而整個項目迄今已累積推出796伙，連同最新成交一共賣出725伙，單位成交伙數突破700伙，佔可售單位比例達91%，銷售成績理想。

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計劃「All In」推出滙都II尚餘單位應市

他續指，近日股市向上，部分買家進而吸納磚頭作投資；加上有大型銀行推出更優惠的定息按揭，取態積極，樓市漸現「轉角市」，故此帶動新盤交投。鑑於市場反應熱烈，集團正計劃「All In」全數推出滙都II尚餘的單位以供買家選購，或考慮短期內推出新價。

「滙都」共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎。

即睇洪水橋新盤滙都II最新資訊 (Hosue730)

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