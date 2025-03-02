滙都周末兩日沽27伙 吸金近1.3億｜洪水橋新盤

今日成交包括第3座11樓A06室，兩房間隔，實用面積443方呎，以468.88萬元售出，呎價10,584元。另第2座6樓B01室，兩房間隔，實用面積453方呎，以476.06萬元成交，呎價10,509元。

只餘少於 200 伙可供出售

關堡林稱，「滙都」現時尚餘100多伙可供出售，由於項目預計關鍵日期為今年6月底，有投資者看好項目樓花期極短，下半年可落成交付，可快速推出單位收租，遂入市選購項目。有買家則看好項目鄰近輕鐵站及巴士總站，交通方便且生活配套齊全，加上樓價吸引，故購入上車自用。他續稱，政府著力發展北部都會區，項目別具潛力，料買家在《財政預算案》公布後將加快入市選購「滙都」單位。

「滙都」位於元朗洪水橋洪安里1號，分為兩期發展，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。