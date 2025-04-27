滙都周末售出4伙特色戶 套現逾2000萬｜洪水橋新盤

周末成交單位包括第1座12樓B02室，實用面積452方呎，屬兩房特色戶，以528.13萬元售出，呎價11,684元；而第2座12樓B09室，實用面積436方呎，兩房間隔，以502.31萬元成交，呎價11,521元。另昨日售出第2座12樓B01室，成交價539.07萬元，呎價11,900元。

事實上，滙都周邊餐廳、食肆及超市等民生配套設施一應俱全，生活便利，項目憑藉其優越的地理位置，坐擁三鐵優勢，輕鐵站及巴士總站就在眼前，步行約一分半鐘前往洪水橋輕鐵站，步行約一分鐘即可到達巴士總站，輕鬆往返港九新界及鄰近的深圳灣口岸，並有巴士往返洪水橋及深圳，故深受不少內地專才及本地買家紛紛入市。

「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。