滙都周末售出4伙特色戶 套現逾2000萬｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」備受用家及投資者歡迎，集團執行董事關堡林表示，項目今日(24日)截至下午5時半，周末兩日(26及27日)合共錄4宗特色戶成交，總成交價超過2,000萬元，買家均為年青「上車」客群。
周末成交單位包括第1座12樓B02室，實用面積452方呎，屬兩房特色戶，以528.13萬元售出，呎價11,684元；而第2座12樓B09室，實用面積436方呎，兩房間隔，以502.31萬元成交，呎價11,521元。另昨日售出第2座12樓B01室，成交價539.07萬元，呎價11,900元。
關堡林指，「滙都」銷情持續暢旺，整個項目總成交單位錄得1,010伙，成績亮麗，目前僅餘15伙可供出售，預計關鍵日期為今年6月底，樓花期相當短，可望在入伙前沽清所有單位。
事實上，滙都周邊餐廳、食肆及超市等民生配套設施一應俱全，生活便利，項目憑藉其優越的地理位置，坐擁三鐵優勢，輕鐵站及巴士總站就在眼前，步行約一分半鐘前往洪水橋輕鐵站，步行約一分鐘即可到達巴士總站，輕鬆往返港九新界及鄰近的深圳灣口岸，並有巴士往返洪水橋及深圳，故深受不少內地專才及本地買家紛紛入市。
「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。