滙都單日售出2伙 慈母斥474萬買兩房贈女兒｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」持續錄得成交個案，集團執行董事關堡林表示，項目新添2宗成交，包括第2座1樓B01室，實用面積415方呎，兩房間隔，成交價474.09萬元，呎價11,424元。據悉，該單位是母親購入作禮物送給女兒。
另為第3座2樓B02室，實用面積440方呎，兩房間隔，以435.06萬元售出，呎價9,888元。此外，項目早前亦售出第6座12樓B08室，實用面積431方呎，兩房間隔，連366方呎天台，以517.87萬元成交，呎價12,016元。據了解，新買家鍾情園藝種花，希望擁有寬闊獨立戶外空間可以栽種植物，經實地視察項目環境後，指定要選購天台特色戶，隨即拍板買入上址。
關堡林指出，項目3月迄今已售出45伙，銷情平穩向好；項目開售迄今累沽851伙。
「滙都」位於元朗洪水橋洪安里1號，分為兩期發展，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。