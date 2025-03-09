滙都單日售出2伙 慈母斥474萬買兩房贈女兒｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」持續錄得成交個案，集團執行董事關堡林表示，項目新添2宗成交，包括第2座1樓B01室，實用面積415方呎，兩房間隔，成交價474.09萬元，呎價11,424元。據悉，該單位是母親購入作禮物送給女兒。

另為第3座2樓B02室，實用面積440方呎，兩房間隔，以435.06萬元售出，呎價9,888元。此外，項目早前亦售出第6座12樓B08室，實用面積431方呎，兩房間隔，連366方呎天台，以517.87萬元成交，呎價12,016元。據了解，新買家鍾情園藝種花，希望擁有寬闊獨立戶外空間可以栽種植物，經實地視察項目環境後，指定要選購天台特色戶，隨即拍板買入上址。