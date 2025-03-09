熱門搜尋:
世界桌球大獎賽 上然 網上熱話 啟德體育園 哪吒2 朗天峰 新店關注組 方大同 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-03-09 17:38:51

滙都單日售出2伙 慈母斥474萬買兩房贈女兒｜洪水橋新盤

分享：
滙都單日售出2伙 慈母斥474萬買兩房贈女兒｜洪水橋新盤

「滙都」3月迄今已售出45伙，銷情平穩向好。

adblk5

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」持續錄得成交個案，集團執行董事關堡林表示，項目新添2宗成交，包括第21B01室，實用面積415方呎，兩房間隔，成交價474.09萬元，呎價11,424元。據悉，該單位是母親購入作禮物送給女兒。

另為第32B02室，實用面積440方呎，兩房間隔，以435.06萬元售出，呎價9,888元。此外，項目早前亦售出第612B08室，實用面積431方呎，兩房間隔，連366方呎天台，以517.87萬元成交，呎價12,016元。據了解，新買家鍾情園藝種花，希望擁有寬闊獨立戶外空間可以栽種植物，經實地視察項目環境後，指定要選購天台特色戶，隨即拍板買入上址。

adblk6

關堡林指出，項目3月迄今已售出45伙，銷情平穩向好；項目開售迄今累沽851伙。

「滙都」位於元朗洪水橋洪安里1號，分為兩期發展，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。

即睇洪水橋新盤滙都I最新資訊 (Hosue730)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能