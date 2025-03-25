滙都單日沽2伙兩房 泛海國際：擬短期盡推全數單位｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」周一(24日)再添2宗兩房單位成交，集團執行董事關堡林表示，成交單位包括第3座2樓B03室，實用面積433方呎以435.32萬元售出，呎價約10,054元。另為第3座8樓B02室，實用面積440方呎，以453.23萬元成交，呎價約10,301元。

關堡林指出，項目銷情暢旺，持續日日有成交，3月迄今已錄得共91宗成交，全盤累沽897伙，佔可供發售單位數目約93%。鑑於現時項目僅尚餘60多伙可供買家選購，發展商現正積極考慮於短期內盡推全數單位，以回應市場需要。計畫加推的全新一批單位將繼續以優惠價登場，讓上車客換樓客可以有理想家居。