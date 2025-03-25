滙都單日沽2伙兩房 泛海國際：擬短期盡推全數單位｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」周一(24日)再添2宗兩房單位成交，集團執行董事關堡林表示，成交單位包括第3座2樓B03室，實用面積433方呎以435.32萬元售出，呎價約10,054元。另為第3座8樓B02室，實用面積440方呎，以453.23萬元成交，呎價約10,301元。
關堡林指出，項目銷情暢旺，持續日日有成交，3月迄今已錄得共91宗成交，全盤累沽897伙，佔可供發售單位數目約93%。鑑於現時項目僅尚餘60多伙可供買家選購，發展商現正積極考慮於短期內盡推全數單位，以回應市場需要。計畫加推的全新一批單位將繼續以優惠價登場，讓上車客換樓客可以有理想家居。
關堡林稱，「滙都」價格優惠，平均呎價約在1萬多元水平，即可購入全新逾400方呎的兩房單位，以是次成交為例，標準單位成交呎價均低於10,500元，加上單位間隔四正實用、樓價亦非常實惠，因此吸引不少買家入市。值得留意，項目的關鍵日期為6月30日，樓花期極短，預計項目可於下半年入伙，無論用家及投資客可以短時間收樓，讓他們更有預算；加上項目位處北部都會區，地利位置優越，發展潛力龐大，坐擁三鐵優勢，輕鐵及巴士總站就在眼前，步行約一分半鐘前往洪水橋輕鐵站，步行約一分鐘抵巴士總站，可輕鬆往來港九新界；而項目附近設有餐廳、食肆、商場及超市，非常齊全，生活便利。隨着港深西部鐵路勘探展開，更吸引不少買家關注項目潛力，料項目稍後壓軸盡推全數單位將為市場掀起新一浪搶購潮。
「滙都」位於元朗洪水橋洪安里1號，分為兩期發展，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。