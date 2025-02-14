滙都單日沽2伙 兩房售價見487萬 擬加推全數餘貨｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」過去兩天連錄10宗成交，包括今日(14日)再錄得兩宗成交，售出第5座9樓B06室，實用面積434方呎，屬兩房間隔，以487.43萬元成交，呎價11,231元；另外第5座1樓B02室一房單位，實用面338方呎，以337.59萬元售出，呎價9,988元。

項目於昨日(13日)傍晚連環錄得5宗成交，成交單位涵蓋一房至三房，實用面積介乎338至490方呎，成交價由397.06萬至554.04萬元，呎價9,882元至11,747元。

慈母供首期助子上車

近日成交單位的買家當中，有慈母愛錫仔仔，考慮到他在洪水橋大型交通運輸公司返工，一心為他物色同區單位作居所，方便返工；有見滙都前臨輕鐵站、三鐵匯萃，巴士總站臨門，方便往來全港九新界；同時附近有各式餐廳、食肆、超市、民生舖和購物中心，方便生活起居，而且單位內隴間隔四正，方便擺放傢俬，深感仔仔適合在此安家置業，最重要洪水橋是北部都會區新發展區之核心發展區份之一，未來機遇龐大，升值可期，所以決定在元宵節當日為仔仔提供首期上車，完成母親為仔仔置業的夢想。