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2025-03-10 21:06:43

滙都單日連沽3伙兩房 套現逾1380萬 全盤累售860伙｜洪水橋新盤

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滙都單日連沽3伙兩房 套現逾1380萬 全盤累售860伙｜洪水橋新盤

「滙都」自2025年以來銷情加快，3月份首10天已售出53伙。

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一手焦點落在新界西，泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」今日(10)增添3宗成交，總成交金額約1,383.7萬元。

成交單位包括第26A07室，實用面積423方呎，兩房間隔，以466.57萬元售出，呎價約11,030元；而第27A07單位，實用面積423方呎，同屬兩房間隔，成交價468.88萬元，呎價約11,085元。另外，第21B08室，實用面積406方呎，兩房單位，以448.27萬元成交，呎價約11,041元。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，當中有買家購入單位後，馬上推薦給好友夫婦，隨即拍板購入另一單位，一同居住在同一屋苑。項目自2025年以來銷情加快，3月份首10天已售出53伙，全盤迄今累沽860伙，佔可銷售單位約89%，相信由於項目價格吸引，加上預計關鍵日期為今年6月底，料下半年可落成交付，買家於數月後便可搬入新居。昨日(9)亦有買家由於想搬近兒孫，故斥資購入「滙都」單位作用自用；加上項目交通便利，鄰近生活配套齊全，因而吸引買家加快入市步伐。

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「滙都」位於元朗洪水橋洪安里1號，分為兩期發展，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。

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