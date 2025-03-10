滙都單日連沽3伙兩房 套現逾1380萬 全盤累售860伙｜洪水橋新盤

一手焦點落在新界西，泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」今日(10日)增添3宗成交，總成交金額約1,383.7萬元。

成交單位包括第2座6樓A07室，實用面積423方呎，兩房間隔，以466.57萬元售出，呎價約11,030元；而第2座7樓A07單位，實用面積423方呎，同屬兩房間隔，成交價468.88萬元，呎價約11,085元。另外，第2座1樓B08室，實用面積406方呎，兩房單位，以448.27萬元成交，呎價約11,041元。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，當中有買家購入單位後，馬上推薦給好友夫婦，隨即拍板購入另一單位，一同居住在同一屋苑。項目自2025年以來銷情加快，3月份首10天已售出53伙，全盤迄今累沽860伙，佔可銷售單位約89%，相信由於項目價格吸引，加上預計關鍵日期為今年6月底，料下半年可落成交付，買家於數月後便可搬入新居。昨日(9日)亦有買家由於想搬近兒孫，故斥資購入「滙都」單位作用自用；加上項目交通便利，鄰近生活配套齊全，因而吸引買家加快入市步伐。