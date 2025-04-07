滙都單日連沽3高層特色戶 呎價最高見1.2萬｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」交投持續，今日(7日)截至下午6時正，再添3伙新成交。單位全數為位於12樓的連天台特色戶，包括第5座12樓A06室，實用面積447方呎，兩房間隔，以540.95萬元沽出，呎價12,102元。

此外，第5座12樓B08室，實用面積434方呎，同屬兩房間隔，以516.24萬元售出，呎價11,895元；而第3座12樓A06室，實用面積443方呎，亦為兩房間隔，以501.97萬元成交，呎價11,331元。

頂層連天台特色戶 10 天內沽 14 伙

泛海國際集團執行董事關堡林指出，「滙都」頂層連天台單位景觀開揚，深受買家垂青，以今日成交的3個特色單位為例，當中更有單位成交呎價高達12,102元；而且該批頂層連天台特色單位亦非常搶手，過去10天已錄得14宗成交，平均呎價達1.2萬元水平，目前僅餘少量單位可供出售，料快將沽清。整個項目迄今已累售959伙，佔全盤逾93%，目前整個項目剩餘60多伙可供出售。