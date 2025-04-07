滙都單日連沽3高層特色戶 呎價最高見1.2萬｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」交投持續，今日(7日)截至下午6時正，再添3伙新成交。單位全數為位於12樓的連天台特色戶，包括第5座12樓A06室，實用面積447方呎，兩房間隔，以540.95萬元沽出，呎價12,102元。
此外，第5座12樓B08室，實用面積434方呎，同屬兩房間隔，以516.24萬元售出，呎價11,895元；而第3座12樓A06室，實用面積443方呎，亦為兩房間隔，以501.97萬元成交，呎價11,331元。
頂層連天台特色戶10天內沽14伙
泛海國際集團執行董事關堡林指出，「滙都」頂層連天台單位景觀開揚，深受買家垂青，以今日成交的3個特色單位為例，當中更有單位成交呎價高達12,102元；而且該批頂層連天台特色單位亦非常搶手，過去10天已錄得14宗成交，平均呎價達1.2萬元水平，目前僅餘少量單位可供出售，料快將沽清。整個項目迄今已累售959伙，佔全盤逾93%，目前整個項目剩餘60多伙可供出售。
「滙都」位於元朗洪水橋洪安里1號，分為兩期發展，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。