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2025-03-23 19:45:20

滙都單日連沽5伙 三房527萬成交｜洪水橋新盤

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滙都單日連沽5伙 三房527萬成交｜洪水橋新盤

「滙都」迄今累售892伙。

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泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」銷情持續，集團執行董事關堡林表示，截至今日(23)晚上6時，項目錄得5宗成交，成交價介乎近448萬至近528萬元，其中第32B07室，實用面積498方呎，三房間隔，以527.44萬元售出，呎價約10,591元。

另外四宗成交均屬兩房單位，當中3伙為實用面積443方呎，包括第23A01室，以447.59萬元售出，呎價約10,104元。另第29A01室，以458.62萬元沽出，呎價約10,353元。至於第39B05室，實用面積448方呎，成交價463.75萬元，呎價約10,352元。據悉，有投資者見政府加速北部都會區發展，購入兩房單位作投資收租用途。

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首季售出300

關堡林表示，「滙都」單位間隔四正實用、樓價非常實惠，其中三房間隔及特色戶可供發售單位買少見少，吸引有意認購人士加快入市步伐，令項目交投持續暢旺。樓盤在3月迄今已錄得共86宗成交，首季迄今售出300伙；全盤迄今累售892伙。

「滙都」位於元朗洪水橋洪安里1號，分為兩期發展，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。

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