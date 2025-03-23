滙都單日連沽5伙 三房527萬成交｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」銷情持續，集團執行董事關堡林表示，截至今日(23日)晚上6時，項目錄得5宗成交，成交價介乎近448萬至近528萬元，其中第3座2樓B07室，實用面積498方呎，三房間隔，以527.44萬元售出，呎價約10,591元。

另外四宗成交均屬兩房單位，當中3伙為實用面積443方呎，包括第2座3樓A01室，以447.59萬元售出，呎價約10,104元。另第2座9樓A01室，以458.62萬元沽出，呎價約10,353元。至於第3座9樓B05室，實用面積448方呎，成交價463.75萬元，呎價約10,352元。據悉，有投資者見政府加速北部都會區發展，購入兩房單位作投資收租用途。