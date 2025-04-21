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2025-04-21 18:16:22

滙都復活節長假期共沽18伙 全盤累售突破千伙｜洪水橋新盤

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滙都復活節長假期共沽18伙 全盤累售突破千伙｜洪水橋新盤

「滙都」迄今累沽1,001伙，目前僅餘24伙可供出售。

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泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」廣受用家及投資者歡迎，集團執行董事關堡林表示，截至今日(21)下午5時半，合共錄得4宗交投，成交單位包括第112A10室，實用面積426方呎，屬兩房特色戶，以500.08萬元售出，呎價11,739元；另第12B02室，實用面積452方呎，兩房間隔，成交價457.66萬元，呎價10,125元。

關堡林指出，「滙都」於復活節4日長假期合共錄得18宗成交，整個項目迄今累沽單位突破千伙，售出1,001伙，成績亮麗，目前僅餘24伙可供出售。

料下半年可完成交付

事實上，「滙都」預計關鍵日期為今年6月底，樓花期相當短，料下半年可完成交付。項目憑藉其優越的地理位置，坐擁三鐵優勢，輕鐵站及巴士總站就在眼前，步行約一分半鐘前往洪水橋輕鐵站，步行約一分鐘即可到達巴士總站，輕鬆往返港九新界。此外，項目更鄰近深圳灣口岸，並有巴士往返洪水橋及深圳，吸引了不少內地專才及本地買家紛紛入手滙都單位。同時，項目周邊餐廳、食肆及超市等民生配套設施一應俱全，生活便利。

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資料顯示，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。

即睇洪水橋新盤滙都I最新資訊 (Hosue730)

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