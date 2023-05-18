滙都提供逾千伙 主攻兩房或季內登場

新盤戰場焦點即將轉移至新界西，早前新鴻基地產(016)預告計劃推售屯門NOVO LAND第2A期之際，由泛海國際(129)發展的元朗洪水橋洪安里1號項目昨正式命名為「滙都」(high park)，提供1,025伙，分為2期發展，其中滙都第1期「滙都I」涉及623伙，主打兩房單位，目標今季內推售。

泛海執行董事關堡林表示，滙都坐擁三鐵匯聚優勢，分別為洪水橋輕鐵站、屯馬綫洪水橋站及港深西部鐵路，而第1期及第2期已申請預售樓花同意書，當獲批後再公布推盤安排，定價會參考區內同類型項目成交價，以及項目自身特色及優勢，期望項目能夠成為「新界領頭羊」。

標準一房321方呎起

泛海營業及市務部市務經理邱英發稱，滙都I標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，當中兩房佔348伙，實用面積398至453方呎；一房提供134伙，面積321至345方呎；三房涉36伙，面積491至522方呎；另設105伙特色單位。他續稱，滙都自設基座商舖，預計關鍵日期為2025年6月30日，樓花期長25個月。

海茵莊園推8伙周日開賣

九龍建業(034)旗下已屆現樓的將軍澳海茵莊園本月累沽17伙，套現逾7,700萬元。發展商昨公布推出3伙於周日公開發售，涉及2伙一房及1伙開放式單位，折實呎價18,847至19,995元。項目另推出5伙特色平台單位於同日起招標，招標期至今年12月31日。