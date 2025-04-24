滙都最後1伙三房583.87萬成交 全盤僅餘20伙待售｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」備受用家及投資者歡迎，集團執行董事關堡林表示，今日(24日)再添新成交，單位為第1座2樓A05室，實用面積522方呎，三房間隔，以583.87萬元售出，呎價約11,185元；項目的三房單位已全數沽清。

關堡林指出，項目4月迄今錄得69宗成交，今年迄今累沽413伙；而整個項目開售迄今累沽1,005伙，成績亮麗，目前僅餘20伙可供出售。

事實上，「滙都」的預計關鍵日期為今年6月底，樓花期相當短，料下半年可完成交付。項目憑藉其優越的地理位置，坐擁三鐵優勢，輕鐵站及巴士總站就在眼前，步行約一分半鐘前往洪水橋輕鐵站，步行約一分鐘即可到達巴士總站，輕鬆往返港九新界。此外，項目更鄰近深圳灣口岸，並有巴士往返洪水橋及深圳，吸引了不少內地專才及本地買家紛紛入手滙都單位。同時，項目周邊餐廳、食肆及超市等民生配套設施一應俱全，生活便利。