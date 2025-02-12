滙都獲批入伙紙 下半年現樓交付 全盤累沽688伙｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」全盤累積推出796個單位，連同最新成交一共賣出688個單位，佔可售單位近87%。泛海國際集團執行董事關堡林表示，滙都預計關鍵日期為今年6月底，現時項目已獲批入伙紙，正進行滿意紙流程，意味項目快將現樓落成，有不少買家看準項目下半年可交樓，短期內即可入伙，故吸引他們快步入市。
「滙都」最新成交單位包括第5座3樓A06兩房單位，實用面積447方呎，以448.36萬元成交，呎價10,030元。據了解，新買家為同區租客，鍾意滙都單位間隔四正，容易擺放傢俬，加上樓底高、走廊位短，無論廳房亦較闊落，室內空間可充分利用，加上項目樓價吸引、交通方便，故決定上車晉身成為業主。
此外，第5座9樓B05單位，實用面積490方呎，屬三房戶，以557.03萬元成交，呎價11,368元。而第5座7樓B07單位兩房戶，實用面積為445方呎，以470.07萬元成交，呎價10,563元。據悉，買家為一對居住在青衣的夫婦，丈夫為減輕太太照顧家庭的壓力，睇中滙都交通方便、行一分半鐘即到輕鐵站，附近各式餐廳及購物商店齊全，所以決定為太太提供更好的生活環境，斥資購入滙都單位自用。
而第5座6樓B01兩房單位，實用面積443方呎，亦以439.81萬元成交，呎價9,928元。據了解，新買家為一對現時住在青衣的年輕夫婦，當中一位在迪士尼樂園上班，鍾意滙都交通方便，有巴士直接往返迪士尼樂園及機場一帶，除方便上班外，滙都生活配套亦非常便利，故決定入市。
「滙都」共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎。