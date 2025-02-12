滙都獲批入伙紙 下半年現樓交付 全盤累沽688伙｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」全盤累積推出796個單位，連同最新成交一共賣出688個單位，佔可售單位近87%。泛海國際集團執行董事關堡林表示，滙都預計關鍵日期為今年6月底，現時項目已獲批入伙紙，正進行滿意紙流程，意味項目快將現樓落成，有不少買家看準項目下半年可交樓，短期內即可入伙，故吸引他們快步入市。

「滙都」最新成交單位包括第5座3樓A06兩房單位，實用面積447方呎，以448.36萬元成交，呎價10,030元。據了解，新買家為同區租客，鍾意滙都單位間隔四正，容易擺放傢俬，加上樓底高、走廊位短，無論廳房亦較闊落，室內空間可充分利用，加上項目樓價吸引、交通方便，故決定上車晉身成為業主。