滙都盡推壓軸59伙周六開賣 折實最平381萬｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都I」今日(25日)加推第7號價單，盡推壓軸59伙，扣除最高14.5%折扣，折實售價由381.24萬元起，折實呎價由9,588元起，折實平均呎價11,316元。發展商同步上載全新銷售安排，全數單位將於本周六(29日)以先到先得形式發售。
泛海國際集團執行董事關堡林表示，今批單位續以驚喜價推出，實用面積介乎321至522方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中有2伙屬平台特色單位，2伙屬地下連花園單位，以及17伙頂層連天台單位。單位定價由445.9萬至786.4萬元，呎價介乎11,215元至15,141元。扣除最高14.5%折扣，單位折實售價由381.24萬至672.37萬元，折實呎價介乎約9,588元至12,945元。
入場單位為第3座12樓A05室，一房間隔，實用面積339方呎，連272方呎天台，折實呎價約11,246元。最低呎價單位為第1座1樓B03室，實用面積452方呎，折實售價433.39萬元。
另外，兩房最低折實售價單位則為第2座1樓A08室，實用面積398方呎，折實售價431.68萬元，折實呎價約10,846元。
關堡林指，市場氣氛向好，項目迄今已累沽899伙，佔可售單位比例高佔93%，成績彪炳。鑑於目前僅尚餘60多伙可供買家選購，為免買家向隅，「滙都I」今日加推新價單應市。他續指，項目地利位置優越，坐擁三鐵優勢，輕鐵及巴士總站就在眼前，步行約一分半鐘前往洪水橋輕鐵站，步行約一分鐘抵巴士總站，可輕鬆往來港九新界；且項目預計關鍵日期為今年6月30日，料下半年可落成交付，買家可享超短樓花期，無論單位用作自住或收租均更有預算。
「滙都」位於元朗洪水橋洪安里1號，分為兩期發展，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。