滙都盡推壓軸59伙周六開賣 折實最平381萬｜洪水橋新盤

關堡林(左)表示，「滙都」今批單位續以驚喜價推出，實用面積介乎321至522方呎，戶型涵蓋一房至三房。

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都I」今日(25日)加推第7號價單，盡推壓軸59伙，扣除最高14.5%折扣，折實售價由381.24萬元起，折實呎價由9,588元起，折實平均呎價11,316元。發展商同步上載全新銷售安排，全數單位將於本周六(29日)以先到先得形式發售。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，今批單位續以驚喜價推出，實用面積介乎321至522方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中有2伙屬平台特色單位，2伙屬地下連花園單位，以及17伙頂層連天台單位。單位定價由445.9萬至786.4萬元，呎價介乎11,215元至15,141元。扣除最高14.5%折扣，單位折實售價由381.24萬至672.37萬元，折實呎價介乎約9,588元至12,945元。