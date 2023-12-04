滙都突擴大直減折扣 兼增15%現金回贈吸客｜洪水橋新盤

「滙都I」提供四種付款計劃，其中「120天現金付款計劃」和「180天現金付款計劃」原先基礎折扣為14%及13%，新增「泛海集團有禮折扣優惠」0.5%，至最新14.5%和13.5%；而「靈活建築期付款計劃」和「輕鬆置業建築期付款計劃」則維持9%和8%折扣率不變。

發展商同時增設多項現金回贈，買家若於今年12月31日前購入單位，可享5%「聖誕限時」現金回贈；買方或其家人受僱任何香港公司，可享1.5%「中產人士置業」現金回贈；3年內買方或家人曾購買、承租及居於新界區，可享5%「北部都會區升級」現金回贈，加上3.5%額外印花稅現金回贈，即合共回贈金額涉及樓價15%。

另外，發展商推出「安心上車」現金回贈予選用建築期付款的買家，相關回贈與樓價指數掛鈎，金額上限為樓價5%，惟上述樓價保障回贈不能與提前成交回贈同時使用；而於簽署臨時合約後540日內提前付清樓價享1%的現金回贈優惠現已取消。

一房單位減價約 68 萬

以第3座3樓A03單位為例，實用面積326方呎，一房間隔，價單定價為512.7萬元，若選用「120天現金付款計劃」，扣除最高14.5%折扣後，折實售價約438.36萬元，折實呎價約13,447元。若買家符合條件享最高15%現金回贈，涉及金額約65.75萬元，即實際樓價約372.61萬元；與更新價單前單位折實售價約440.92萬元相比，變相減價約68.31萬元。

「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。

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