滙都累售近900伙 盡推最後59伙周六發售｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」早前盡推壓軸59伙，將於本周六(29日)以先到先得形式發售。集團執行董事關堡林表示，公布全新銷售安排後，吸引不少意向人士到展銷廳參觀，當中更有父母與兒子一同到場參觀，並有意協助兒子上車。

關堡林指，項目迄今累售單位數目將達到900伙，而壓軸盡推的59伙中，有21伙特色單位，戶型由一房至三房不等。全批加推單位當中，一房單位僅有4伙，實用面積由321至373方呎，折實售價由381.24萬元起，折實呎價由11,246元起。兩房單位佔40伙，實用面積由398至452方呎，折實售價由431.68萬元起，折實呎價由9,588元起。至於三房單位則有15伙，實用面積由486至522方呎，折實售價由566.86萬元起，折實呎價由11,185元。