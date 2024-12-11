滙都連沽3伙 吸金逾1300萬 短期內加推單位應市｜洪水橋新盤

盤累積售出535伙，可售三房單位以及第一期2座可售單位亦已沽清。

關堡林指，最新成交單位包括第6座11樓A01室，實用面積436方呎，屬兩房戶，剛以470.5萬元成交，呎價10,791元；而第6座11樓A05室，實用面積445方呎，屬兩房間隔，則以471.01萬元成交，呎價10,585元，當中一買家為內地客，由於看好項目鄰近輕鐵，往來深港兩地非常方便，故此快速拍板購入一個兩房單位自用。

另外，第6座11樓A02室，實用面積為320方呎，屬一房戶，亦以368.59萬元成交，呎價11,518元。據悉，現時全盤累積售出535伙，全盤可售三房單位以及第一期2座可售單位亦已沽清，目前只餘下少量單位可供出售，而可售一房單位折實入場價為336.44萬元，兩房單位折實入場價為423.82萬元。

關堡林稱，根據匯豐銀行新推出定息計劃，如選擇首5年定息計劃，息率固定為3.15厘，其後均以P（現為5.625厘）減1.25厘，假設以滙都一房戶入場價336.44萬元計算，首5年每月供款為11,673元；如以滙都入場兩房戶樓價423.82萬元計算，首5年每月供款為14,705元。

關堡林續稱，代理資料顯示，項目鄰近洪水橋一帶新屋苑，租賃成交呎租介乎35元至46元水平，按「滙都」樓價計算，回報率介乎4.3厘至5厘，優於本地大型銀行5年定息按揭計劃3.15厘，反映現時按息下調，私樓市場已出現「供平過租」，整體樓市即將步入「轉角市」，相信買家將加快入市選購心頭好。

「滙都」整個項目共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎，預計關鍵日期為明年6月底。