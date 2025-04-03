滙都高層單位連獲承接 兩房逾494萬成交｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」今日(3日)增添新成交，單位為1座12樓A03室，實用面積430方呎，兩房間隔，以494.27萬元售出，呎價11,495元。而3座12樓A07室，同為兩房間隔，實用面積431方呎，昨日(2日)以493.33萬元成交，呎價11,446元。

集團執行董事關堡林表示，「滙都」位於12樓的高層單位，近日銷情加快，以過去一周為例，已錄得8宗成交，平均呎價約近1.2萬元水平，反映高層單位景觀開揚，備受買家垂青。整個項目迄今已累售938伙，佔全盤約92%，目前整個項目剩餘80多伙可供出售；而位於12樓之高層單位亦供應有限，料快將沽清。