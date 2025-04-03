滙都高層單位連獲承接 兩房逾494萬成交｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」今日(3日)增添新成交，單位為1座12樓A03室，實用面積430方呎，兩房間隔，以494.27萬元售出，呎價11,495元。而3座12樓A07室，同為兩房間隔，實用面積431方呎，昨日(2日)以493.33萬元成交，呎價11,446元。
集團執行董事關堡林表示，「滙都」位於12樓的高層單位，近日銷情加快，以過去一周為例，已錄得8宗成交，平均呎價約近1.2萬元水平，反映高層單位景觀開揚，備受買家垂青。整個項目迄今已累售938伙，佔全盤約92%，目前整個項目剩餘80多伙可供出售；而位於12樓之高層單位亦供應有限，料快將沽清。
事實上，滙都預計關鍵日期為本年6月底，樓花期極短，加上項目鄰近輕鐵站及巴士總站，交通方便且生活配套齊全，在政府著力發展北部都會區，未來發展潛力龐大，吸引買家加快入市步伐，相信買家及投資者將繼續入市選購滙都單位。
滙都位於元朗洪水橋
「滙都」位於元朗洪水橋洪安里1號，分為兩期發展，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。