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2024-12-15 20:58:42

滙都3日連沽14伙 吸金近7000萬｜洪水橋新盤

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滙都3日連沽14伙 吸金近7000萬｜洪水橋新盤

「滙都」全盤累售549伙，成交金額約27億元。

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泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」成交不斷，集團執行董事關堡林表示，項目自上周五(13)至今日(15)，三日內合共沽出14伙，當中包括1伙位於第1期的單位及13伙位於第2期的單位，總成交金額近7,000萬元。

周末成交單位包括第610B03室，實用面積441方呎，以466.65萬元售出，呎價11,105元；另第61A02室，實用面積320方呎，一房間隔，成交價336.44萬元，呎價10,514元。

關堡林指出，周末成交單位買家包括用家及長線收租客，不少看好項目地利位置，坐擁三鐵優勢，步行約一分半鐘前往洪水橋輕鐵站，鄰近高速公路及巴士總站，經多條幹線迅達都會據點，可輕鬆往來機場以及尖沙咀等多個本港核心地區及大灣區，無論往返內地及香港核心金融中心區均非常方便；而且項目附近設有大型商場，民生設施齊備，以及備有各種康體場地及休憩空間，加上項目續以震撼優惠價推出，遂成為用家心頭好。

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關堡林稱，現時按息下調，私樓市場已出現「供平過租」，而美國聯儲局將於本周進行今年最後一次議息會議，市場人士普遍預期屆時將會再減息，相信未來將有更多資金投入地產市場，亦吸引長線投資者加快入市。他補充，「滙都」全盤累售549伙，成交金額約27億元，目前整個項目可售的三房單位，以及第12座可售單位已經沽清，目前只餘下少量單位可供出售。

「滙都」整個項目共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎，預計關鍵日期為明年6月底。

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