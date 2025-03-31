滙都3月錄126宗成交 套現近6億｜洪水橋新盤

新盤銷情持續暢旺，坐擁三鐵優勢、泛海國際(129)元朗洪水橋「滙都」昨日(30日)沽出6伙，集團執行董事關堡林表示，項目周末兩日(29及30日)合共售出28伙，包括2伙三房，其中第1座9樓A05室，實用面積522方呎，成交價601.23萬元，呎價約11,518元；另為第1座12樓B08室，一房連天台特色戶，以406.29萬元售出，實用面積329方呎，連263方呎天台，呎價約12,349元。
另外，兩房單位成交持續活躍，第1座5樓A08室及第1座7樓A08室，實用面積同為448方呎，分別以482.9萬及487.6萬元成交，呎價約10,779元及10,884元。
關堡林指出，「滙都」預計關鍵日期為今年6月底，意味料下半年可落成交付，樓花期極短，由於項目已盡推全數單位，供應有限，僅餘少於100伙可供出售，買家入市步伐明顯加快，整個項目迄今累售932伙，3月份交投佔126宗，套現金額5.97億元。事實上，「滙都」鄰近輕鐵站及巴士總站，交通方便且生活配套齊全，在政府著力發展北部都會區，未來發展潛力龐大，相信買家及投資者將繼續入市選購單位。
「滙都」位於元朗洪水橋洪安里1號，分為兩期發展，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。