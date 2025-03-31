滙都3月錄126宗成交 套現近6億｜洪水橋新盤

新盤銷情持續暢旺，坐擁三鐵優勢、泛海國際(129)元朗洪水橋「滙都」昨日(30日)沽出6伙，集團執行董事關堡林表示，項目周末兩日(29及30日)合共售出28伙，包括2伙三房，其中第1座9樓A05室，實用面積522方呎，成交價601.23萬元，呎價約11,518元；另為第1座12樓B08室，一房連天台特色戶，以406.29萬元售出，實用面積329方呎，連263方呎天台，呎價約12,349元。

另外，兩房單位成交持續活躍，第1座5樓A08室及第1座7樓A08室，實用面積同為448方呎，分別以482.9萬及487.6萬元成交，呎價約10,779元及10,884元。