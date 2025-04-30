滙都4月累沽80伙 吸金近4億 現僅餘最後9伙可供發售｜洪水橋新盤

項目最新成交單位包括第5座12樓B01室，實用面積443方呎，附405方呎天台，兩房間隔，以527.96萬元成交，呎價11,918元；而第2座12樓A01室，同屬兩房連天台戶型，天台面積321方呎，成交價506.33萬元，以單位實用面積443方呎計，呎價11,430元。此外，第2座12樓B08單位，實用面積436方呎，連411方呎天台，兩房間隔，以508.46萬元售出，呎價11,662元。

至於第6座12樓B03室，實用面積441方呎，同屬兩房戶型，附設370方呎天台，以518.81萬元成交，呎價11,764元。至於日前第2座1樓A07室連平台特色戶，實用面積388方呎，附設94方呎平台，以464.6萬元售出，呎價11,974元。

關堡林指出，「滙都」銷情持續暢旺，整個項目總成交單位錄得1,016伙，當中個別特色單位成交呎價更達1.34萬元，成績相當亮眼，目前僅餘最後9伙可供出售，預計關鍵日期為今年6月底，樓花期相當短，預期所有單位可望於5月份內全面售罄。

「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位。