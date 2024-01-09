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地產
2024-01-09 17:06:40

滙都I加推63伙 最平340萬 折實均呎11797元｜洪水橋新盤

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滙都I加推63伙 最平340萬 折實均呎11797元｜洪水橋新盤

「滙都I」今日(9日)加推第3號價單共63伙，折實售價由339.7萬元起。(林俊源攝)

一手市場氣氛回暖，泛海國際(129)洪水橋新盤「滙都I」早前增設優惠促銷，執行董事關堡林表示，該盤自去年7月推出迄今累售92伙，成交金額逾5.2億元。為滿足市場需要，今日(9)加推第3號價單共63伙，首度推出第2座樓王單位，以120 天現金付款計劃優惠提供最高14.5%折扣計算，折實售價由339.7萬元起，折實呎價由10,288元起，折實平均呎價11,797元。

預計農曆新年前展開新銷售

新推出的63伙，涵蓋58 伙位於第2座樓王，餘下5伙則屬第3座的三房單位。最低售價單位為第21A10室，實用面積327方呎，一房間隔，折實售價339.7萬元。最低呎價單位為第21A09室，實用面積440方呎，兩房間隔，折實呎價10,288元。關堡林透露，項目部署農曆新年前展開新一輪銷售。

泛海國際集團營業及市務部市務經理邱英發稱，新價單提供4項付款辦法，分別為「120天現金付款計劃」、「180天現金付款計劃」、「靈活建築期付款計劃」及「輕鬆置業建築期付款計劃」，優惠介乎樓價8%14.5%不等，而96伙在第1B號價單及第2B 號價單內的單位，則維持原有的現金回贈優惠。

滙都I加推63伙 最平340萬 折實均呎11797元｜洪水橋新盤 滙都I加推63伙 最平340萬 折實均呎11797元｜洪水橋新盤

即日開放全新三房示範單位

發展商同時向傳媒開放全新三房交樓標準示範單位，屬第38B06室，實用面積491方呎，即日起開放予公眾參觀，項目示範單位及售樓處設於荃灣楊屋道88號「Plaza 8810樓。

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仲量聯行資深董事李遠峰稱，由於憧憬今年本港按揭利率將由高位回落，加上樓價回穩，不少買家及投資者對樓市信心逐漸加強，部分更已搶佔先機，伺機物色單位入市，帶旺「滙都I」近期銷情，預期新一批推出單位價錢吸引，將會持續受到買家追捧。

資料顯示，滙都I由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。

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