滙都I加推63伙 最平340萬 折實均呎11797元｜洪水橋新盤

「滙都I」今日(9日)加推第3號價單共63伙，折實售價由339.7萬元起。(林俊源攝)

一手市場氣氛回暖，泛海國際(129)洪水橋新盤「滙都I」早前增設優惠促銷，執行董事關堡林表示，該盤自去年7月推出迄今累售92伙，成交金額逾5.2億元。為滿足市場需要，今日(9日)加推第3號價單共63伙，首度推出第2座樓王單位，以120 天現金付款計劃優惠提供最高14.5%折扣計算，折實售價由339.7萬元起，折實呎價由10,288元起，折實平均呎價11,797元。

預計農曆新年前展開新銷售

新推出的63伙，涵蓋58 伙位於第2座樓王，餘下5伙則屬第3座的三房單位。最低售價單位為第2座1樓A10室，實用面積327方呎，一房間隔，折實售價339.7萬元。最低呎價單位為第2座1樓A09室，實用面積440方呎，兩房間隔，折實呎價10,288元。關堡林透露，項目部署農曆新年前展開新一輪銷售。