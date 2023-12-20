滙都I增聖誕限時現金回贈後速沽15伙 吸金逾8200萬｜洪水橋新盤

政府推出「減辣」措施後，多項利好因素續現，激活市場氣氛，當中位處北部都會區的全新發展項目率先受惠。泛海國際(129)執行董事關堡林表示，集團旗下洪水橋「滙都I」推出迄今已累售87伙，成交金額逾5億元。買家主要為年青首次置業人士，另有部分投資者購入作長線持有。為協助買家成功上車，項目最新加推聖誕限時現金回贈及多項置業優惠，短短10天已售出15伙，成交金額逾8,200萬元。 關堡林指，政府於今年10月份公布推出「減辣」措施，包括為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」等措施，不但帶動本港住宅租賃市場，其龐大的租賃需求更直接支持住宅租金向升，更令投資者視線重返物業市場，積極在市場上「尋寶」，同時部分專才亦因自住需要入市，成為置業新力軍。

此外，政府積極部署北部都會區發展，包括計劃推展三鐵三路優化方案，以及在北部都會區東面增建兩鐵一路。政府將會推展的北環線支線，以及港深西部鐵路(洪水橋至前海)，不但可以充分發展北部都會區的邊境優勢，同時又配合未來大量人口及就業遷入北部都會區及交椅洲人工島，政府會在香港中部和西部各增設中鐵線和港島西至洪水橋鐵路，以連接北部都會區和維港都會區。而政府亦建議在東九龍、啟德和洪水橋/廈村新發展區建造智慧綠色集體運輸系統。