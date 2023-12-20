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地產
2023-12-20 20:32:42

滙都I增聖誕限時現金回贈後速沽15伙 吸金逾8200萬｜洪水橋新盤

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滙都I增聖誕限時現金回贈後速沽15伙 吸金逾8200萬｜洪水橋新盤

「滙都I」最新加推聖誕限時現金回贈及多項置業優惠，短短10天已售出15伙，成交金額逾8,200萬元。(資料圖片)

政府推出「減辣」措施後，多項利好因素續現，激活市場氣氛，當中位處北部都會區的全新發展項目率先受惠。泛海國際(129)執行董事關堡林表示，集團旗下洪水橋「滙都I」推出迄今已累售87伙，成交金額逾5億元。買家主要為年青首次置業人士，另有部分投資者購入作長線持有。為協助買家成功上車，項目最新加推聖誕限時現金回贈及多項置業優惠，短短10天已售出15伙，成交金額逾8,200萬元。

關堡林指，政府於今年10月份公布推出「減辣」措施，包括為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」等措施，不但帶動本港住宅租賃市場，其龐大的租賃需求更直接支持住宅租金向升，更令投資者視線重返物業市場，積極在市場上「尋寶」，同時部分專才亦因自住需要入市，成為置業新力軍。

滙都I增聖誕限時現金回贈後速沽15伙 吸金逾8200萬｜洪水橋新盤

關堡林表示，「滙都I」推出迄今已累售87伙，成交金額逾5億元。

此外，政府積極部署北部都會區發展，包括計劃推展三鐵三路優化方案，以及在北部都會區東面增建兩鐵一路。政府將會推展的北環線支線，以及港深西部鐵路(洪水橋至前海)，不但可以充分發展北部都會區的邊境優勢，同時又配合未來大量人口及就業遷入北部都會區及交椅洲人工島，政府會在香港中部和西部各增設中鐵線和港島西至洪水橋鐵路，以連接北部都會區和維港都會區。而政府亦建議在東九龍、啟德和洪水橋/廈村新發展區建造智慧綠色集體運輸系統。

滙都I增聖誕限時現金回贈後速沽15伙 吸金逾8200萬｜洪水橋新盤

「滙都I」關鍵日期為2025年6月，料入伙期將「食正」減息期。(資料圖片)

新年後部署加推單位應市

事實上，「滙都」位處北部都會區內洪水橋，為未來新界北核心商務區及創科樞紐，潛力優厚；項目更是洪水橋區內最大型全新項目，整個項目共提供1,025個單位，而第1期「滙都I」合共提供623個單位，項目戶型涵蓋一房、兩房及三房，當中超過70%單位屬兩房戶型，間隔方正實用；值得留意，項目的關鍵日期為20256月，料入伙期將「食正」減息期。

隨著美國息口見頂，市場預期明年有機會減息最高0.75厘，加上港股表現疲弱，市民棄股購買物業增值保值，估計明年樓市將迎來新景象。發展商現積極籌備於新年後，為「滙都I」加推新一批單位應市，以迎合市場需求。

即睇洪水橋新盤滙都I最新資訊 (Hosue730)

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