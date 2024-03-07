滙都I夥中原推置業優惠 首3名買家享1年免費租務管理服務｜洪水橋新盤

泛海國際(129)旗下洪水橋新盤「滙都I」，推售以來受到市場追捧，上月底政府宣布樓市辣招全面撤銷，金管局亦暫停按揭壓力測試及放寬按揭成數，市場氣氛明顯轉好，早前累積的購買力陸續釋放，一及二手交投立即轉旺。中原地產配合項目的銷售，特別推出「滙都I」租務管理服務置業禮遇，為置業錦上添花。中原地產屯門、天水圍、元朗、深井及青山公路區高級資深營業董事陳忠浩表示，由即日(7日)起至本月31日，經中原地產購入「滙都I」單位、並於入伙後經由中原地產租出，首3名一手買家將可獲得由中原測量師行提供一年免費租務管理服務，優惠總值高達38,400元。

陳忠浩續指，近年洪水橋一帶先後有新盤落成入伙，為該區注入大量新活力，亦令區內物業增添投資潛力及價值，租金持續高企下，加上政府撤辣，大大增加長線投資者入市意欲。「滙都I」以一房及兩房主導，亦有少量三房單位供應，租、售潛力優厚，加上價錢相當具競爭力，因此除了吸引剛需買家外，亦吸引投資者入市。預計項目一房單位租金每月約1萬至1.1萬元，兩房單位月租約1.3萬至1.5萬元，三房單位月租約1.8萬至2.1萬元，預料租金回報約3.5厘。