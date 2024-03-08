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地產
2024-03-08 12:25:51

滙都I夥利嘉閣推復活節優惠 送首5名買家總值12萬青島6日5夜雙人機酒套票｜洪水橋新盤

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滙都I夥利嘉閣推復活節優惠 送首5名買家總值12萬青島6日5夜雙人機酒套票｜洪水橋新盤

廖偉強(左)稱，由即日(8日)起至今年4月30日期間，透過利嘉閣地產購買「滙都 I」一手住宅單位的首5名買家，可獲贈價值約2.38萬元「青島雙人6日5夜機票及酒店套票」。

泛海國際(129)旗下洪水橋新盤「滙都I」推出以來，一直廣受市場熱捧，不少自住買家及投資者都十分關注。自《財政預算案》宣布全面撤辣後，樓市交投轉漸熱烈，利嘉閣地產為配合發展商最新的銷售部署，並與客戶共度節日，特別為項目買家送上復活節優惠。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，由即日(8)起至430日期間，透過利嘉閣地產購買「滙都 I」一手住宅單位5名買家，可獲贈「青島雙人65夜機票及酒店套票」，每個價值約2.38元，合共總值約11.9元。

廖偉強續指，「滙都I」位於洪水橋的中心地帶，盡享「北部都會區」的發展優勢，加上毗鄰洪水橋輕鐵站及未來的屯馬綫洪水橋站，交通配套完善，穿梭港九各區或北上大灣區一帶都十分方便，潛力無可限量，因此備受自住及長線投資買家歡迎。

「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。

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