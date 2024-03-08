滙都I夥利嘉閣推復活節優惠 送首5名買家總值12萬青島6日5夜雙人機酒套票｜洪水橋新盤

泛海國際(129)旗下洪水橋新盤「滙都I」推出以來，一直廣受市場熱捧，不少自住買家及投資者都十分關注。自《財政預算案》宣布全面撤辣後，樓市交投轉漸熱烈，利嘉閣地產為配合發展商最新的銷售部署，並與客戶共度節日，特別為項目買家送上復活節優惠。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，由即日(8日)起至今年4月30日期間，透過利嘉閣地產購買「滙都 I」一手住宅單位的首5名買家，可獲贈「青島雙人6日5夜機票及酒店套票」，每個價值約2.38萬元，合共總值約11.9萬元。