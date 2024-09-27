滙都I夥利嘉閣送買家上海雙人機酒套票 總值最高達19.4萬｜新盤優惠

泛海集團(129)旗下洪水橋新盤「滙都I」自推出以來，一直備受市場追捧，尤其美國及香港相繼減息，市道逐漸回復生氣，本港樓市亦蓄勢待發，不少自住買家及投資者都重啟置業計劃，而坐擁北部都會區優勢的「滙都I」，更是他們的熱選。適逢全國歡騰的75周年國慶臨近，利嘉閣地產特別為「滙都I」買家送上國慶置業優惠，置業可獲「上海雙人7日6夜機票及酒店套票」。
利嘉閣地產總裁廖偉強稱，由即日(27日)起至下月31日期間，透過利嘉閣地產購買「滙都 I」一手住宅單位首5名買家，可獲贈「上海雙人7日6夜機票及酒店套票」，兩房單位買家可獲約值28,888元的優惠，而三房單位買家則可獲約值38,888元的優惠，總值最高達約194,440元。
他續指，「滙都I」位處「北部都會區」的核心地帶，盡享香港經濟新引擎的發展優勢，加上毗鄰洪水橋輕鐵站及未來的屯馬綫洪水橋站，交通配套完善，不論是穿梭港九各區，或北上大灣區都十分方便，升值潛力無可限量；而「滙都I」更是區內樓價最具吸引力的項目，用家及投資者都趨之若鶩。北區一帶近年急速發展，而且又是中港連接的重要通道，因此吸引不少中港商家及企業管理層、創科人員等擇居此地，帶動租金升勢凌厲。隨着美國及香港進入新一輪的減息周期，「供抵過租」的情況開始重現物業市場，「滙都I」這類具規模的優質新盤，投資回報就更被市場看高一線。
「滙都I」合共提供623伙，涵蓋一房、兩房及三房5，當中超過70%單位屬兩房戶型；項目預計關鍵日期為2025年6月30日。