滙都I夥利嘉閣送買家上海雙人機酒套票 總值最高達19.4萬｜新盤優惠

由即日(27日)起至下月31日期間，透過利嘉閣地產購買「滙都 I」一手住宅單位首5名買家，可獲贈「上海雙人7日6夜機票及酒店套票」。

泛海集團(129)旗下洪水橋新盤「滙都I」自推出以來，一直備受市場追捧，尤其美國及香港相繼減息，市道逐漸回復生氣，本港樓市亦蓄勢待發，不少自住買家及投資者都重啟置業計劃，而坐擁北部都會區優勢的「滙都I」，更是他們的熱選。適逢全國歡騰的75周年國慶臨近，利嘉閣地產特別為「滙都I」買家送上國慶置業優惠，置業可獲「上海雙人7日6夜機票及酒店套票」。

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，由即日(27日)起至下月31日期間，透過利嘉閣地產購買「滙都 I」一手住宅單位首5名買家，可獲贈「上海雙人7日6夜機票及酒店套票」，兩房單位買家可獲約值28,888元的優惠，而三房單位買家則可獲約值38,888元的優惠，總值最高達約194,440元。