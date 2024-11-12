滙都I本月速沽28伙 外籍客轉租為買 擲448萬購兩房｜洪水橋新盤

「滙都I」於過去周末兩日(9日及10日)合共售出12伙，本月已累計沽出28伙。

一手交投氣氛向好，泛海集團(129)旗下元朗洪水橋新盤「滙都I」於過去周末兩日(9日及10日)合共售出12伙，本月已累計沽出28伙。

最新成交包括第1座5樓B03室，兩房間隔，實用面積452方呎，獲外區客斥448.38萬元以即供方式入市，呎價9,920元。據了解，新買家為外區外籍人士，有感項目樓價低水「供平過租」，遂拍板轉租為買入市。

此外，第1座5樓A09室，實用面積450方呎，獲公屋分支家庭年青買家以454.4萬元購入，呎價10,098元；而1座3樓A09室，兩房間隔，實用面積450方呎，以452.16萬元售出，呎價10,048元。據悉，新買家早前沽售舊樓獲利，有見市場氣氛明朗，故此番入市購買新樓作投資收租之用。