滙都I本月速沽28伙 外籍客轉租為買 擲448萬購兩房｜洪水橋新盤

一手交投氣氛向好，泛海集團(129)旗下元朗洪水橋新盤「滙都I」於過去周末兩日(9日及10日)合共售出12伙，本月已累計沽出28伙。
最新成交包括第1座5樓B03室，兩房間隔，實用面積452方呎，獲外區客斥448.38萬元以即供方式入市，呎價9,920元。據了解，新買家為外區外籍人士，有感項目樓價低水「供平過租」，遂拍板轉租為買入市。
此外，第1座5樓A09室，實用面積450方呎，獲公屋分支家庭年青買家以454.4萬元購入，呎價10,098元；而1座3樓A09室，兩房間隔，實用面積450方呎，以452.16萬元售出，呎價10,048元。據悉，新買家早前沽售舊樓獲利，有見市場氣氛明朗，故此番入市購買新樓作投資收租之用。
泛海國際集團執行董事關堡林表示，市場利好因素續現，不少買家有見市場氣氛明朗，置業信心轉強，紛紛出動物色抵買全新項目。項目早前以震撼優惠價推售，深受年青上車族、分支家庭客及長線投資者追捧，買家有感項目價格優惠，部分單位折實價僅四百餘萬即可購入全新兩房單位「供平過租」，加上北都發展區潛力龐大，隨著外圍氣氛向好遂拍板入市，有信心項目稍後將會錄得更多成交。
「滙都I」合共提供623伙，涵蓋一房、兩房及三房，當中超過70%單位屬兩房戶型；項目預計關鍵日期為2025年6月30日。