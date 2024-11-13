滙都I累售突破400伙 一房戶幾近沽清 部署推第2期應市｜洪水橋新盤

泛海集團(129)旗下元朗洪水橋新盤「滙都I」銷情持續，最新錄得2宗成交，套現約960.65萬元。

成交單位包括第3座3樓A09室，三房間隔，實用面積503方呎，獲區內租客斥560.13萬元以即供方式入市，呎價11,138元。據了解，新買家有見銀行連環減息，深感「供抵過租」，故選擇轉租為買上車成為業主。另第3座12樓B08室，一房間隔，實用面積340方呎，獲醫護人員以400.52萬元即供入市，呎價11,780元。據悉，新買家有見項目鄰近輕鐵站沿線，方便上班，故購入單位自住。

第 2 期提供 402 伙

泛海國際集團執行董事關堡林表示，「滙都」為洪水橋近年最大型私人發展項目之一，第1期「滙都I」推出迄今已售出403伙，佔可售單位逾九成，成交金額約21億元。當中一房單位幾近沽清，只餘最後1伙可供出售。他透露，正計劃部署推出第2期「滙都II」單位應市，共涉第5座及第6座，合共提供402個單位。