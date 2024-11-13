滙都I累售突破400伙 一房戶幾近沽清 部署推第2期應市｜洪水橋新盤

泛海集團(129)旗下元朗洪水橋新盤「滙都I」銷情持續，最新錄得2宗成交，套現約960.65萬元。
成交單位包括第3座3樓A09室，三房間隔，實用面積503方呎，獲區內租客斥560.13萬元以即供方式入市，呎價11,138元。據了解，新買家有見銀行連環減息，深感「供抵過租」，故選擇轉租為買上車成為業主。另第3座12樓B08室，一房間隔，實用面積340方呎，獲醫護人員以400.52萬元即供入市，呎價11,780元。據悉，新買家有見項目鄰近輕鐵站沿線，方便上班，故購入單位自住。
第2期提供402伙
泛海國際集團執行董事關堡林表示，「滙都」為洪水橋近年最大型私人發展項目之一，第1期「滙都I」推出迄今已售出403伙，佔可售單位逾九成，成交金額約21億元。當中一房單位幾近沽清，只餘最後1伙可供出售。他透露，正計劃部署推出第2期「滙都II」單位應市，共涉第5座及第6座，合共提供402個單位。
關堡林指，項目已售出逾400個單位的買家中，約有九成買家購入單位自住，據悉，當中部分買家因未能成功抽中居屋，或是由公屋居屋搬走的住戶，他們有見現時按息下調，私樓市場出現「供平過租」，為免「幫業主供樓」，同時又考慮到居屋需要補地價才可自由轉讓，且補地價金額不菲；而私樓項目除可靈活轉讓外更設有新型會所，可提供多元化配套，最終認為私樓項目更勝一疇，故此紛紛物色項目抵買單位入市。此外，約八成買家為本地客，更有約七成買家來自鄰近地區包括屯門、元朗，天水圍等地。
關堡林稱，隨著美國聯儲局於今年下半年連環減息、《施政報告》對樓市全面撤辣，以及金管局放寬按揭成數上限等多項利好樓市措施湧現，再加上美國總統大選塵埃落定，外圍氣氛明朗，配合項目以震撼優惠價推售的策略，刺激買家入市項目速度加快。事實上，自今年9月19日本港銀行公布減息後迄今不足2個月，項目已累錄95宗成交，更有不少買家熱搶一房單位，目前更只餘1伙一房單位可供出售。鑑於市場憧憬本港未來再有一至兩次減息空間，料買家將把握時機持續入市，以及在政府引入專才來港計劃下，專才來港增加對住宅自住或投資的需求，為滿足買家需要，正計劃部署推出「滙都II」應市。
資料顯示，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。