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2024-12-04 17:30:00

滙都II不足2周累沽100伙 仍餘71伙待售 入場價336萬｜新盤成交

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滙都II不足2周累沽100伙 吸引「轉租為買」用家｜新盤成交

滙都II可供銷售單位共71伙，折實入場價336.44萬元。

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泛海國際(129)元朗洪水橋發展項目「滙都」銷情持續，泛海國際集團執行董事關堡林表示，「滙都II」自上月下旬首輪推售以來，至今不足兩星期，成交量已達100伙，成交金額逾4.2億元；現時第二期可供銷售單位共71伙，折實入場價336.44萬元起，折實入場呎價由9,538元起。一房單位實用面積由297342方呎，目前僅尚餘13伙可供銷售。

全盤累售出516伙

關堡林指，「滙都」以震撼優惠價推售，吸引不少用家及投資者入市，全盤(包括第一期及第二期)至今累沽516伙，套現約25億元，買家當中更有約兩成客戶原本計劃購置居屋，但考慮到購置全新私樓可免卻全屋翻新及維修等開支，就可以以居屋價格購入全新私樓，故最終「轉軚」購入「滙都」單位自用。買家當中更有不少是「轉租為買」，減息後樓市回暖，由於「供抵過租」所以從租屋轉為購屋，升級成為業主。

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近日最新成交為第69B08室，實用面積431方呎，以462.46萬元成交，平均呎價10,730元。另外，第62A07室，實用面積433方呎，以421.85萬元成交，平均呎價9,743元。

「滙都」整個項目共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎，預計關鍵日期為明年6月底。

即睇洪水橋新盤滙都II最新資訊 (Hosue730)

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