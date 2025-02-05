滙都II加推後錄近百組客睇樓 頂層連天台單位獲換樓客追捧｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都II」日前加推98伙於本周六(8日)發售。泛海國際集團執行董事關堡林表示，加推後不少意向人士親臨展銷中心參觀，至傍晚時份錄近百組人士到場睇樓，當中更有睇樓客表示項目首推出的頂層連天台單位，涵蓋一房及兩房戶，由於該批單位位處頂層，景觀更為開揚，故計劃把握是次機會計劃升級換樓。
此外，亦有到場參觀的睇樓客表示，由於項目價格吸引，加上交通方便，即使他在尖沙咀上班，駕車半小時已可到達，故此有意購入單位自用。另外亦有機組人員有見項目門前有機場巴士站，經多條幹線迅達都會據點，可輕鬆往來機場以及尖沙咀等多個本港核心地區，吸引他計畫入市。亦有中港商人有見項目地理位置優越，無論往返內地及香港核心金融中心區均非常方便，故計劃購入單位長線投資。
全盤累沽648伙
關堡林續指，項目預計關鍵日期為本年6月底，現時項目已獲批入伙紙，正進行滿意紙流程，意味項目快將現樓落成，預計有買家看準項目快將交樓，可短期內入伙，故計劃加快腳步入市。整個項目累售 648 伙，總成交金額約31.5億元，佔可銷售單位九成半。
「滙都」共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎。