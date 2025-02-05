滙都II加推後錄近百組客睇樓 頂層連天台單位獲換樓客追捧｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都II」日前加推98伙於本周六(8日)發售。泛海國際集團執行董事關堡林表示，加推後不少意向人士親臨展銷中心參觀，至傍晚時份錄近百組人士到場睇樓，當中更有睇樓客表示項目首推出的頂層連天台單位，涵蓋一房及兩房戶，由於該批單位位處頂層，景觀更為開揚，故計劃把握是次機會計劃升級換樓。

此外，亦有到場參觀的睇樓客表示，由於項目價格吸引，加上交通方便，即使他在尖沙咀上班，駕車半小時已可到達，故此有意購入單位自用。另外亦有機組人員有見項目門前有機場巴士站，經多條幹線迅達都會據點，可輕鬆往來機場以及尖沙咀等多個本港核心地區，吸引他計畫入市。亦有中港商人有見項目地理位置優越，無論往返內地及香港核心金融中心區均非常方便，故計劃購入單位長線投資。