滙都II加推最後45伙 折實價347萬起 周五先到先得發售｜洪水橋新盤

滙都 II今日(17日)加推全新第5號價單，盡推「滙都 II」餘下單位，涉45伙。

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」可銷售一房及三房單位沽清，項目今日(17日)加推全新第5號價單，盡推「滙都 II」餘下單位，涉45伙，該批單位入場價347.47萬元起，入場呎價9,388元起，發展商同步上載銷售安排，整批單位將於本周五(21日)以先到先得形式公開發售。 第5號價單單位實用面積介乎301至490方呎，價單定價由406.4萬至730.8萬元，呎價介乎10,980元至14,914元，扣除最高折扣14.5%後，折實價由347.47萬至624.83萬元，折實呎價介乎9,388元至12,752元。

涉27個特色單位 泛海國際集團執行董事關堡林表示，新價單中有18個標準分層單位，包括9個實用面積約338方呎的一房單位，及9個實用面積介乎442至450方呎的兩房單位。 是次同時亦加推27個特色單位，包括21個連天台特色單位，5個連平台特色單位及1個連花園特色單位，實用面積由301至490方呎，折實售價由347.47萬至624.83萬元，折實呎價由10,699元至12,752元。 全批單位最低折實呎價單位為第6座1樓A09室，實用面積為450方呎，折實價422.45萬元，呎價9,388元；而最低折實售價單位則為第5座1樓B03室，實用面積為301方呎，連62方呎平台，折實價347.47萬元，呎價11,544元。