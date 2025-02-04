滙都II加推98伙 折實呎價9300元起 周六發售｜洪水橋新盤

踏入新一年，泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都II」今日(4日)以「新春驚喜價」加推4號價單，涉及98伙，扣除最高折扣14.5%後，折實售價由337.59萬元起，折實呎價由9,300元起，當中有10個單位頂層連天台特色戶首度推出，整批單位將於本周六(8日)上午11時公開發售。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，新價單包括12個一房單位，實用面積約338方呎、80個兩房單位，實用面積介乎395至448方呎，以及6個三房單位，實用面積約490方呎。此外，是次更首度推出10個頂層連天台特色單位，扣除最高折扣14.5%後，全批單位入場售價由337.59萬元起，入場呎價由9,300元起。