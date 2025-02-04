滙都II加推98伙 折實呎價9300元起 周六發售｜洪水橋新盤

踏入新一年，泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都II」今日(4日)以「新春驚喜價」加推4號價單，涉及98伙，扣除最高折扣14.5%後，折實售價由337.59萬元起，折實呎價由9,300元起，當中有10個單位頂層連天台特色戶首度推出，整批單位將於本周六(8日)上午11時公開發售。
泛海國際集團執行董事關堡林表示，新價單包括12個一房單位，實用面積約338方呎、80個兩房單位，實用面積介乎395至448方呎，以及6個三房單位，實用面積約490方呎。此外，是次更首度推出10個頂層連天台特色單位，扣除最高折扣14.5%後，全批單位入場售價由337.59萬元起，入場呎價由9,300元起。
關堡林續指，最低售價為第5座1樓B02室，實用面積338方呎，售價337.59萬元，呎價9,988元；而最低呎價單位為第5座1樓B09室，實用面積430方呎，售價399.88萬元，呎價9,300元。
頂層特色戶首度應市 面積338呎起
至於是次限量推出頂層連天台特色戶，包括2個一房及8個兩房，單位實用面積由338至448方呎，天台面積由273至408方呎，售價由392.95萬至528.3萬元，呎價由11,490元至12,312元。發展商今日同步上載項目銷售安排，鐵定於本周六全數推出第4號價單共98伙，並將安排於當日上午11時以先到先得方式發售。
關堡林續指，「滙都」整個項目累售648伙，總成交金額約31.5億元，預計關鍵日期為本年6月底，現時項目已獲批入伙紙，正進行滿意紙流程，意味項目快將現樓落成。有買家看準項目快將交樓，可短期內入伙，故加快腳步入市，目前項目的買家當中用家佔約八成，此外，兩成買家購入作投資用，據了解，投資客看好項目地區優勢外，亦看好入項目短樓花期，可快速收租。
「滙都」共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎。