滙都II原價加推 周六開售90伙 最平345萬 折實均呎$10381

新界西北上車盤攻勢持續，泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第2期「滙都II」昨加推2號價單共90伙，扣除最高折扣優惠14.5%，折實售價由345.84萬元起，折實呎價9,538元起，折實平均呎價10,381元，屬原價加推。發展商繼續打鐵趁熱同步上載銷售安排，全數90伙敲定周六(30日)以先到先得形式推售。
泛海國際集團營業及市務部市務經理邱英發指，「滙都II」2號價單涵蓋11伙一房、77伙兩房及2伙三房，實用面積297至535方呎。扣除最高折扣優惠14.5%，折實價345.84萬至598.75萬元，折實呎價9,538至11,947元。
入場單位為第6座2樓B09室一房，實用面積340方呎，折實價345.84萬元，折實呎價10,172元。最低呎價單位為第6座2樓A05室兩房，實用面積445方呎，折實價424.42萬元，折實呎價9,538元。
泛海國際集團執行董事關堡林表示，「滙都II」上周六(23日)首度推售，截至昨日下午5時累沽62伙，佔可售單位近八成，涉資約2.5億元；連同「滙都I」累售412伙，整個項目迄今已累沽474伙，總成交金額約24.5億元。
ST. GEORGE'S MANSIONS三房大宅7690萬成交
豪宅新盤交投持續，由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」昨沽出1伙三房大宅，為3座16樓B單位，實用面積1,839方呎，成交價7,690萬元，呎價41,816元。
信置執行董事田兆源稱，市場繼續追捧超級豪宅，減息效應令項目由10月1日起迄今售出28伙，項目兩個月內套現近19億元，買家不少為大家族大手買入。樓盤迄今累售96伙，總套現逾84億元；預期超級豪宅市場會繼續旺勢，價量齊升。據市場人士透露，樓盤最近成交中，有5組為同一客人同時購入2伙或以上的大手交易。