滙都II原價加推 周六開售90伙 最平345萬 折實均呎$10381

新界西北上車盤攻勢持續，泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第2期「滙都II」昨加推2號價單共90伙，扣除最高折扣優惠14.5%，折實售價由345.84萬元起，折實呎價9,538元起，折實平均呎價10,381元，屬原價加推。發展商繼續打鐵趁熱同步上載銷售安排，全數90伙敲定周六(30日)以先到先得形式推售。

泛海國際集團營業及市務部市務經理邱英發指，「滙都II」2號價單涵蓋11伙一房、77伙兩房及2伙三房，實用面積297至535方呎。扣除最高折扣優惠14.5%，折實價345.84萬至598.75萬元，折實呎價9,538至11,947元。