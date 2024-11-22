滙都II周六首輪賣81伙 累錄近400組客參觀｜洪水橋新盤

新界新盤開售前參觀熱烈，泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第2期「滙都II」明日(23日)公開發售首批81伙，意向買家查詢及參觀持續，泛海國際集團執行董事關堡林表示，「滙都II」明日推售，由於開價吸引，市場反應熱烈，至今已累績近400組客人前往查詢參觀，以及親身往項目地盤視察。滙都I及II均已獲批入伙纸，目前正進行內部裝修工程。

首輪發售單位涵蓋36伙一房、40伙兩房及5伙三房，實用面積介乎299至535方呎。單位定價由362.2萬至657.3萬元，呎價介乎11,144元至14,719元。扣除最高14.5%折扣優惠後，單位折實售價由309.68萬至561.99萬元，折實呎價介乎9,528元至12,584元。