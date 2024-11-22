滙都II周六首輪賣81伙 累錄近400組客參觀｜洪水橋新盤

新界新盤開售前參觀熱烈，泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第2期「滙都II」明日(23日)公開發售首批81伙，意向買家查詢及參觀持續，泛海國際集團執行董事關堡林表示，「滙都II」明日推售，由於開價吸引，市場反應熱烈，至今已累績近400組客人前往查詢參觀，以及親身往項目地盤視察。滙都I及II均已獲批入伙纸，目前正進行內部裝修工程。
首輪發售單位涵蓋36伙一房、40伙兩房及5伙三房，實用面積介乎299至535方呎。單位定價由362.2萬至657.3萬元，呎價介乎11,144元至14,719元。扣除最高14.5%折扣優惠後，單位折實售價由309.68萬至561.99萬元，折實呎價介乎9,528元至12,584元。
稍後擬加推單位應市
銷售中心現場所見，部分家庭客偕同子女一同睇樓，有外區睇樓家庭表示，由於項目鄰近地區設有多所大學及大專院校，加上樓花期短，在「供平過租」的環境下，故打算購入單位供大專生子女自用，同時亦屬長線投資，未來子女畢業後，單位更可作收租用。
日前有市場研究分析指，多個二手屋苑租金回報已升至逾4厘，更有屋苑租金回報升至逾5厘水平，較銀行定存利率更高，故此有部分投資者已四出物色細價單位。關堡林續指，「滙都 II」以「直迫居屋價」推出，預期項目明日銷售成績理想，稍後將按市場需要加推單位應市。
「滙都」整個項目共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎，預計關鍵日期為明年6月底。