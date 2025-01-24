滙都II新春後優惠價推近100伙應市 涵蓋一房至三房｜洪水橋新盤

新界西新盤成新春後市場焦點。泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」全盤累售641伙，佔可售單位92%，套現近31億元，項目可售單位少於一成。泛海國際集團執行董事關堡林表示，集團將計劃於農曆年後推出「滙都 II」約近100伙全新單位應市，並繼續以震撼優惠價推售。這批單位主要位於5座的B室，涵蓋最受歡迎的一房至三房，面向東及東南方。

滙都本周連沽3伙

關堡林續指，「滙都」於本星期共錄3宗成交，最新成交單位為第6座9樓B01室，屬兩房單位，實用面積437方呎，成交價464.77萬元，呎價10,635元。據了解，買家現居於元朗廈村，有見滙都價格優惠，並考慮到項目坐擁三鐵優勢，輕鐵及巴士總站就在眼前，無論往返內地及香港核心金融中心區均非常方便，而且項目鄰近設有大型商場，同時亦配備各種康體場地及休憩空間，一切民生配套齊全且價廉物美，故決定斥資購入滙都單位以作新婚之用。