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2025-01-24 19:30:00

滙都II新春後優惠價推近100伙應市 涵蓋一房至三房｜洪水橋新盤

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滙都II新春後優惠價推近100伙應市 涵蓋一房至三房｜洪水橋新盤

「滙都」全盤累售641伙，佔可售單位92%，套現近31億元，項目可售單位少於一成。

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新界西新盤成新春後市場焦點。泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」全盤累售641伙，佔可售單位92%，套現近31億元，項目可售單位少於一成。泛海國際集團執行董事關堡林表示，集團將計劃於農曆年後推出「滙都 II」約近100伙全新單位應市，並繼續以震撼優惠價推售。這批單位主要位於5座的B室，涵蓋最受歡迎的一房至三房，面向東及東南方。

滙都本周連沽3伙

關堡林續指，「滙都」於本星期共錄3宗成交，最新成交單位為第69B01室，屬兩房單位，實用面積437方呎，成交價464.77萬元，呎價10,635元。據了解，買家現居於元朗廈村，有見滙都價格優惠，並考慮到項目坐擁三鐵優勢，輕鐵及巴士總站就在眼前，無論往返內地及香港核心金融中心區均非常方便，而且項目鄰近設有大型商場，同時亦配備各種康體場地及休憩空間，一切民生配套齊全且價廉物美，故決定斥資購入滙都單位以作新婚之用。

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此外，其他成交單位包括第53A11室，屬一房單位，實用面積338方呎，成交價348.75萬元，呎價10,318元；以及第57A08室，屬兩房單位，實用面積420方呎，成交價439.64萬元，呎價10,468元。

「滙都」共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎。

即睇洪水橋新盤滙都II最新資訊 (Hosue730)

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