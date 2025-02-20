滙都II錄3買家搶閘入市 兩房高見421萬 周五發售45伙｜洪水橋新盤

關堡林續指，昨日成交的8個單位買家均屬外區客。而本周五(21日)推售的45個單位中，包括9個標準一房單位，9個標準兩房單位，以及全新加推的27個連天台特色單位，全批單位折實呎價由9,388元起。

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都II」日日有成交，泛海國際集團執行董事關堡林表示，今日(20日)截至下午6時，項目暫錄3宗成交，最新成交為5座1樓B08單位，實用面積434方呎，屬兩房間隔，剛以412.36萬元成交，呎價9,501元。此外，第5座1樓A12單位，實用面積430方呎，屬兩房間隔，以421.85萬元，呎價9,810元。

滙都 II本月暫沽111伙

關堡林又稱，近期市況向好，銀行取態回復積極，相信樓市已步入小陽春，料買家將繼續入市，支持後市發展。「滙都II」本月至今暫錄得111宗成交，成本月至今新界區一手新盤交投之冠。而項目自去年11月底推售以來，共推出357個單位，連同最新成交一共賣出335個單位，佔可售單位約94%，當中可銷售一房及三房單位更已全數沽清。而整個項目至今已累積推出796個單位，連同最新成交一共賣出756個單位，佔可售單位比例約95%。

「滙都」共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎。