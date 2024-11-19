滙都II開價｜首推81伙 一房309萬起 折實均呎10418元 低1期24%｜洪水橋新盤

「滙都II」今日(19日)公布首張價單，涉及81伙，折實售價由309.68萬元起。(鍾式明攝)

「滙都II」首張價單涵蓋36伙一房、40伙兩房及5伙三房，實用面積介乎299至535方呎。單位定價由362.2萬至657.3萬元，呎價介乎11,144元至14,719元。

泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第2期「滙都II」今日(19日)公布首張價單，涉及81伙，採用「120天現金付款計劃」連同其他折扣優惠最高折扣14.5%，折實售價由309.68萬元起，折實平均呎價10,418元，較去年7月推出的第1期「滙都I」首張價單13,747元低約24.2%。

兩房入場單位為第6座1樓A06室，實用面積405方呎，折實售價394.15萬元，折實呎價9,732元。兩房最低呎價單位為第6座2樓A06室，實用面積443方呎，折實售價422.11萬元，折實呎價9,528元。

入場單位為第6座地下B02室，實用面積299方呎，一房間隔，折實售價309.68萬元，折實呎價10,357元。

泛海國際集團營業及市務部市務經理邱英發表示，首張價單提供3種付款辦法，包括「120天現金付款計劃」、「靈活建築期付款計劃」及「智醒投資建築期付款計劃」。扣除最高14.5%折扣優惠後，單位折實售價由309.68 萬至561.99萬元，折實呎價介乎9,528元至12,584元。

滙都 I 累沽逾 400 伙 套現逾 21 億

關堡林稱，「滙都I」開售迄今累沽近410伙，套現超過21億元，佔可發售單位約95%，當中可售三房單位全數沽清。他續稱，買家地區分布方面，約90%來自屯門、天水圍、元朗區，餘下約10%為來自其他地區。

「滙都」整個項目共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎，預計關鍵日期為明年6月底。

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