滶晨兩房最快下周以價單形式推出 招標買家享提名權｜黃竹坑新盤

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」周四(29日)公布最新銷售部署，新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目兩房單位接獲不少準買家查詢，最快下周會以價單形式推出兩房單位應市，首張價單料不少於90伙。 何家欣指，有見「滶晨」招標反應熱烈，不少富豪買家表示有意購入兩房單位予子女或分支家庭。項目特設「尊貴業主提名優惠」，招標單位的買家可提名不多於兩位其他買方(家庭成員或親戚)，被提名人於價單購買單位時可享售價的1%折扣。

「滶晨」於3日招標售出19伙面向深水灣珍藏大宅，合共套現逾11億元， 每伙平均成交價近5,850萬元，平均呎價近4萬元。該盤將於明日(30日)再度截標，料再有招標結果公布。 項目室內設計由 NCDA 操刀 「滶晨」室內設計由NC Design & Architecture (NCDA)操刀，NCDA創辦人Nelson Chow表示，項目室內設計貫徹Art Nouveau設計美學，升降機大堂以The Garden Passage為概念，選擇溫暖色調的木面牆身，配以不同的線條框架，還有以動植物為靈感裝飾，牆面線條如孔雀開屏，別具氣派。至於升降機機廂內，牆身曲線框架內藏保鮮花卉，配合柔和燈光，令升降機內部如童話中的植物溫室。